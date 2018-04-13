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Минздрав предложил маркировать продукты в зависимости от их пользы
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Минздрав предложил маркировать продукты в зависимости от их пользы 

РИА Новости 41 минуту назад
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Минздрав РФ планирует ввести маркировку для продуктов питания, которая будет делить их на три группы по полезным свойствам, сообщила журналистам министр здравоохранения Вероника Скворцова.
"Мы с двумя нашими ведущими институтами федеральными, с институтом профилактической медицины и институтом питания РАН, подготовили специальные методические рекомендации по разделению на группы пищевых продуктов. (Планируется) ввести маркировку на хорошие и плохие продукты", — рассказала Скворцова, добавив, что маркировка будет представлена тремя цветами.
"Первая группа, которая вся может быть рекомендована для здорового питания, — это овощи, фрукты, мясо, рыба, птица. Вторая группа как серая зона, когда можно продукты маркировать как полезные для здоровья в том случае, если концентрация соли, сахара и трансжиров не превышает определенных концентраций, — это все полуфабрикаты или соки, это те продукты, которые определенным образом обработаны. И третья группа — продукты, которые не могут рассматриваться совсем в этой концепции, это все кондитерские изделия, сладкие и газированные воды, шоколад и так далее", — пояснила Скворцова.
Министр добавила, что такое нововведение планируется ввести на добровольной основе, чтобы это не было болезненно для рынка.
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Женский форум
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