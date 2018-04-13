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Минздрав разработал рекомендации для маркировки продуктов по концентрации соли и сахара
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Минздрав разработал рекомендации для маркировки продуктов по концентрации соли и сахара 

ТАСС 31 минуту назад
МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Минздрав России разработал рекомендации для маркировки пищевых продуктов по концентрации в них соли, сахара и жиров. Об этом сообщила журналистам в пятницу министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Ранее Минздрав подготовил концепцию маркировки продуктов, которые отвечают требованиям здорового питания. Начало проекта по популяризации здорового питания, включающее маркировку полезных полезных продуктов, было запланировано на апрель 2018 года.
"Мы с двумя нашими ведущими институтами федеральными — Институтом профилактической медицины и Институтом питания РАН ФАНО — подготовили специальные методические рекомендации по разделению на группы пищевых продуктов", — сказала она.
Есть первая группа, которая может быть вся рекомендована для здорового питания: туда входят овощи, фрукты, замороженные мясо, рыба, птица, отметила министр. «Есть группа как серая зона, когда можно продукты маркировать как полезные для здоровья в том случае, если концентрация соли, сахара, жиров и транжиров не превышает определенной концентрации. Это все полуфабрикаты, это соки и те продукты, которые определенным образом обработаны и иногда используют консервирующие вещества, сахара и так далее», — добавила она.
В третью группу, по словам Скворцовой, входят продукты с высоким содержанием соли и сахара. «И есть продукты, которые не могут рассматриваться совсем в этой концепции, это все кондитерские изделия, сладкие газированные воды, шоколад и так далее», — уточнила министр.
Это необходимо для того, чтобы люди могли следить за своим здоровьем.
"Речь идет о том, чтобы пойти по пути, по которому идет многие европейские страны, и ввести маркировку, но не «хороших» и «плохих» продуктов, а тех, которые имеют наиболее низкие концентрации очевидно вредных [составляющих]. Скажем, зеленая маркировка или некий светофор. Мы хотим, чтобы это не было болезненно для рынка нашего, ввести это на добровольной основе, чтобы полезные продукты были выделены", — добавила министр.
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