Ещё
Себе — фуршеты, детям — экономобеды
Далее:
Читайте также:
Ещё

Себе — фуршеты, детям — экономобеды 

ИД «Собеседник» 4 часа назад
Фото: ИД "Собеседник"
Московская мэрия потратит на фуршеты 28 миллионов рублей. Это в два раза больше, чем в прошлом году.
Выездные банкеты столичных чиновников обойдутся городскому бюджету в 28 млн рублей.
Кормить собянинских подчиненных будут, как в лучших «мишленовских» ресторанах. В меню много деликатесов и никаких простых закусок, вместо них, например, рулет из кролика с курагой и ядрами орехов или террин из телятины с грибами и соусом из тропических фруктов. Салаты тоже все сложные — в них минимум четыре компонента и необычные соусы. Например, это может быть микс с печеной свеклой, мягким домашним сыром и ядрами кедрового ореха.
Из рыб чиновники предпочитают ценные породы: осетрина, муксун, омуль и другие, из десертов — печенье ручной работы и птифур (ассорти из мелкого печенья), а также торты «Москва» по 2801 рублю за штуку. Лимоны они выбирают, видимо, тоже элитные. Одна долька оценивается в 11 рублей.
Из алкоголя чиновники любят шампанское, коньяк с выдержкой (от 10 до 25 лет и стоимостью 1579 рублей за сто граммов), а также сухое вино сортов пино нуар, траминер, сира по 1058 рублей и тоже за стакан. Сервировка должна соответствовать блюдам, сотрудники Сергея Собянина пьют строго из хрусталя, а едят — с фарфора, серебряными ложками-вилками. В 2017 году московские чиновники наели на 12,3 млн рублей. Но с кризисом и санкциями аппетит вырос.
Тем временем детский подмосковный омбудсмен Ксения Мишонова пообедала в школьных столовых. «На эту [выделяемую] сумму нет фруктов, овощей, только каша и картошка», — заявила она. В Совете Федерации тоже считают, что с питанием в школах пора что-то делать: школьники едят не просто скромную, а не всегда съедобную пищу.
ИД «Собеседник»: последние новости
Минсельхоз предложил исключить сухое молоко из сырного производства Илана Юрьева: Люблю баню – там не хочется много есть! Рецепт дня: Кабачки, фаршированные рисом и овощами
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как немка стала африканкой с 19-м размером груди101
Волочкова снялась голой на пляже160
Десять продуктов, которые помогут похудеть
Кто из звезд сознательно не бреет подмышки10
«Я ненавижу своих детей!»: самые многодетные семьи1
Видео
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
00:15
Опухшую Волочкову подняли на смех
Звёзды
Безрукова рассказала о последних днях сына
Звёзды
00:38
Принц Уильям проболтался о поле будущего ребенка
Звёзды
00:57
Как живет после тяжелой травмы звезда «Дома-2»
Звёзды
02:30
Гениальный простой способ вставить нитку в иголку
Дом и сад
04:43
Муж-"козел" изуродовал дочь Распутиной
Звёзды
00:58
Беременную Хилькевич сравнили с хомяком
Звёзды
00:58
Буланова рассказала о возможной беременности
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение