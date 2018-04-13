Себе — фуршеты, детям — экономобеды

Московская мэрия потратит на фуршеты 28 миллионов рублей. Это в два раза больше, чем в прошлом году.

Выездные банкеты столичных чиновников обойдутся городскому бюджету в 28 млн рублей.

Кормить собянинских подчиненных будут, как в лучших «мишленовских» ресторанах. В меню много деликатесов и никаких простых закусок, вместо них, например, рулет из кролика с курагой и ядрами орехов или террин из телятины с грибами и соусом из тропических фруктов. Салаты тоже все сложные — в них минимум четыре компонента и необычные соусы. Например, это может быть микс с печеной свеклой, мягким домашним сыром и ядрами кедрового ореха.

Из рыб чиновники предпочитают ценные породы: осетрина, муксун, омуль и другие, из десертов — печенье ручной работы и птифур (ассорти из мелкого печенья), а также торты «Москва» по 2801 рублю за штуку. Лимоны они выбирают, видимо, тоже элитные. Одна долька оценивается в 11 рублей.

Из алкоголя чиновники любят шампанское, коньяк с выдержкой (от 10 до 25 лет и стоимостью 1579 рублей за сто граммов), а также сухое вино сортов пино нуар, траминер, сира по 1058 рублей и тоже за стакан. Сервировка должна соответствовать блюдам, сотрудники Сергея Собянина пьют строго из хрусталя, а едят — с фарфора, серебряными ложками-вилками. В 2017 году московские чиновники наели на 12,3 млн рублей. Но с кризисом и санкциями аппетит вырос.