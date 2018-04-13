Три блюда из черемши к весеннему столу

Зулихан и четверо ее братьев мать растила одна. Отец погиб в первой чеченской войне. Дети рано стали самостоятельными. Зулихан и ее младший брат начали готовить еще до того, как пошли в первый класс.

«Любовь к еде — это у нас семейное»

— Мне было семь лет, а брату — пять, — рассказывает Зулихан. — Мы решили сделать торт. Вместо трех стаканов муки добавили семь. Тесто получилось густое, а в рецепте было сказано «довести до густоты сметаны».

Дети позвали на помощь жену дяди и сказали ей:

— Если торт получится плохим, то его испекла ты, а если хорошим — мы.

В итоге, из теста вышел не один торт, а целых три.

— Так мы и соседей угостили, — смеётся Зулихан. — После этого мы очень внимательно относились к пропорциям. У брата готовить получается намного лучше, чем у меня. Любовь к еде — это у нас семейное. Мы не только любим готовить, но и не откажемся вкусно поесть. Главное правило — еда должна быть приготовлена из натуральных продуктов. Мастерицей в этом деле была моя бабушка. Она сочетала, казалось бы, несочетаемые продукты, и у нее все очень вкусно получалось.

Бабушка учила Зулихан национальной кухне, а та рассказывала ей рецепты современных блюд.

— Была бы моя воля, то я бы круглые сутки готовила, — говорит Зулихан.

Страсть к готовке она связала с работой. Зулихан получила медицинское образование в Грозном, но по профессии не работала — вместо этого занялась общественной деятельностью.

Она выиграла грант на молодежном форуме «Машук» в 2017 году. По нему Зулихан и еще четверо молодых людей в ее команде учат азам кулинарии детей с ограниченными возможностями.

Подруги и родственники Зулихан чаще всего просят ее приготовит сискал, чепалгаш, хингалш и другие национальные угощения.

Но пока весной идет сезон черемши, она старается использовать ее в как можно большем количестве блюд.

— Мы обожаем черемшу. И пока не закончился сезон, стараемся добавлять ее во все, что готовим. Блюда из неё получаются свежими, ароматными и витаминными, — делится Зулихан.

По убеждению героини, блюда из черемши могут быть не только полезными, но и разнообразными. Специально для «Это Кавказ» она приготовила салат, рулет и мини-запеканки «Маффин из черемши».

Рулет с черемшой

Мелко нарезаем мытую черемшу. Лучше брать черемшу ранней зрелости, более поздняя придаст блюду только привкус: в ней уже нет ни запаха, ни горьковатости.

Затем шинкуем зелень и зеленый лук. Высыпаем овощи в небольшую глубокую миску, добавляем к ним два мелко нарезанных вареных яйца и тертый сыр.

Сыр должен быть твердых сортов. В получившуюся массу разбиваем сырое яйцо. Перемешиваем. Соль добавляем по вкусу.

Духовку разогреваем до 200 градусов. Берем круглую форму, простилаем ее пергаментной бумагой и обмазываем сливочным маслом. Пока духовка греется, на готовый лаваш кладем начинку, заворачиваем в рулет. Делаем два рулета и режем их на маленькие кружочки. Укладываем их в форму, начиная от центра. Сверху поливаем рулеты сырым яйцом, посыпаем тмином и кунжутом. Отправляем в духовку на 20−30 минут.

«Маффины» с черемшой

— Маффины моя семья обычно предпочитает на завтрак, — говорит Зулихан. — Утром, пока муж собирается на работу, я их быстро готовлю. На все уходит не больше пятнадцати минут.

В среднюю миску разбиваем два яйца и добавляем двести миллилитров молока. Молоко и яйца должны быть комнатной температуры. Взбиваем вилкой получившуюся массу.

Мелко шинкуем зелень и черемшу и добавляем в миску. Туда же высыпаем сыр и соль.

Перемешиваем зелень и яйца. Хлеб (ржаной или белый) режем на маленькие кубики и добавляем их к смеси — хлеб должен впитать в себя жидкость. Но тут главное не переусердствовать, иначе блюдо получится слишком сухим.

Распределяем массу по формочкам для кексов. Сверху кладем кусочек помидора и посыпаем тертым сыром. Можно украсить зеленью. Ставим «маффины» в разогретую духовку на 200 градусов на 20 минут.

Салат из черемши

— Салат идеально подходит приверженцам здорового питания. В нем все необходимые элементы для улучшения метаболизма. Он прекрасно сочетается с запеченной грудкой, — говорит Зулихан.

Режем огурец соломкой, редиску кружочками, шинкуем лук, зелень и черемшу. В большой миске перемешиваем овощи. Вареное яйцо режем на четыре части. Раскладываем по краям. Добавляем соль и оливковое масло. Сверху посыпаем кунжутом. Украшаем помидором и редиской.