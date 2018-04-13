Проверенные способы очистить чугунную посуду

Поверхность чугунной посуды устроена таким образом, что жиры и масла, попавшие на нее, образуют «антипригарное» покрытие. Оно не дает прилипать еде к стенкам посуды и защищает ее ржавчины. При таком наборе свойств посуда из чугуна должна была бы служить вечно, но когда дело доходит до практического использования, выясняется, что даже у чугуна может быть свой срок годности.

Передавать чугунную посуду по наследству как ценную семейную реликвию можно только при условии правильного и регулярного ухода. Чугун — особый материал, поэтому и уход ему требуется особый. Его нельзя мыть так же как другую посуду и, к примеру, драить жесткими мочалками. Эти 6 простых советов помогут вам поддерживать чугунную посуду в надлежащем состоянии, избавить ее от ржавчины и вернуть ей первоначальный вид.

— Регулярный уход —

Посуда из чугуна требует регулярного ухода. После каждого использования ее необходимо тщательно мыть, вытирать насухо и наносить на ее поверхность тонкий слой растительного масла. Жир и пригоревшие остатки пищи лучше всего очищаются с чугунной сковороды пока она еще горячая. Перед мытьем посуды излишки масла удаляются бумажной салфеткой. Далее в сковороду необходимо налить горячую воду, добавить немного соли и вымыть ее мягкой нейлоновой мочалкой.

Чтобы защитить чугунную посуду от коррозии, ее следует хорошо высушить. Сушка естественным образом для чугуна не подходит. Такую посуду рекомендуется сушить на плите, в духовке или вытирать насухо полотенцем. Чистую, сухую сковороду необходимо покрыть тонким слоем растительного масла.

— Нагар —

Если за сковородой не ухаживать должным образом, со временем она начнет обрастать слоем нагара. Он не только выглядит не очень эстетично, но и выделяет в процессе нагревания вредные вещества. При небольшом слое нагара вернуть сковороде прежний вид можно с помощью горячей воды и хозяйственного мыла. Сковороду следует вымыть в горячей мыльной воде с помощью жесткой щетки. После того как вы избавитесь от нагара, сковороду необходимо сполоснуть и высушить.

— Старый нагар —

При очистке старого нагара понадобится тяжелая артиллерия в виде средства для чистки духовок и сильно загрязненных поверхностей. Средство наносят на чугунную посуду и оставляют ее «для отмачивания» от часа до нескольких часов, в зависимости от того, насколько застарелый нагар. Остатки масла и жира необходимо очистить жесткой щеткой. В конце сковороду споласкивают горячей водой и насухо высушивают.

— Ржавчина —

Проступившую на сковороде ржавчину можно очистить смесью уксуса и воды. Посуда замачивается в тазике, заполненном раствором уксуса и воды в соотношении 50/50. Ключевым условием обработки является то, что сковорода должна быть полностью погружена в жидкость. Сковороду оставляют в такой смеси на 20-30 минут. После замачивания сковороду сушат, а затем удаляют с поверхности ржавчину, используя сухую поваренную солью. Очищенную от ржавчины посуду необходимо тщательно высушить, смазать тонким слоем растительного масла и прокалить примерно в течение одного часа в духовке — это поможет защитить посуду от образования новой ржавчины.

— Профилактические меры —

Если на чугунной посуде начали появляться пятна, ржавчина, к стенкам пригорает еда, посуду следует повторно прокалить. Перед тем как нагреть сковороду, необходимо очистить ее от ржавчины, вымыть в горячей мыльной воде и высушить. Сначала сковороду прокаливают без масла при 100 °C в течение 20-30 минут. Затем посуду остужают, смазывают растительным маслом и снова отправляют в духовку, разогретую уже до 180 °C, и оставляют на 1 час. Прокаленную сковороду вытирают насухо и смазывают тонким слоем масла.

— Эксплуатация и уход —

Чем чаще вы будете использовать чугунную посуду, тем лучше будет ее защитный слой и антипригарные качества, при условии, что соблюдается также и правильный уход. Чтобы не повредить поверхность и антипригарный слой и не вызвать появление ржавчины, чугунную сковороду не следует оставлять на отмочку в воде, мыть ее в посудомоечной машине, чистить металлическими щетками, губками и абразивными моющими средствами. Хранить чугунную посуду необходимо в сухом, вентилируемом месте — тогда она прослужит вам долгие годы.