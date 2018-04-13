6 рецептов вкусных летних напитков

Мохито

Любимый напиток Хемингуэя — бодрящий и освежающий мохито вполне можно избавить от рома и сделать «детским».

Для двух порций вам понадобится: 1 пучок мяты, 500 мл минеральной воды, ½ лайма, 6 ложек коричневого сахара (можно заменить обычным), лед.

На дно стакана всыпьте сахар, положите четвертинку лайма и листики мяты. Разомните ложкой или другим приспособлением, должен появиться бодрящий аромат. Всыпьте колотый лед и долейте минеральной воды. Если под рукой не оказалось формочек для льда и блендера, можно воспользоваться хитростью. Заморозьте воду в пластиковой бутылке и раскрошите лед при помощи молотка прямо в ней. Если добавить к лайму клубнику, то получится клубничный вариант коктейля.

Смузи

Фруктовые и овощные смузи помогут запасись витаминами ибудут не просто вкусным питьем, но и отличным завтраком или полдником. Основное отличие смузи от обычного милкшейка — это обилие фруктов и ягод по отношению к молочным продуктам.

Состав смузи ограничивается только вашей фантазией. Для завтрака или полдника, кроме традиционных фруктов и йогурта, добавьте в коктейль овсяные хлопья — такой вариант вполне заменит молочную кашу.

В очень жаркие деньки в состав коктейля можно добавить колотый лед, а когда сезон свежих фруктов подойдет к концу, заменить их на сушеные или замороженные.

Для приготовления коктейля из малины и банана вам понадобится: 100 грамм ягод, половинка банана, 150 мл кефира (йогурта) и сахар по вкусу. Все составляющие необходимо измельчить при помощи блендера.

Чтобы приготовить овощной полосатый смузи: взбейте в блендере яблоко и сок сельдерея, отдельно измельчите морковь. Выложите в бокал, чередуя слои — яркий, и очень полезный напиток готов.

Квас

Какой русский не любит… квас? Традиционный напиток, богатый витаминами группы В, органическими кислотами, ферментами и минеральными веществами нравится всем от мала до велика. Этот напиток лучше приготовить собственными руками, тогда вы будете уверены в его свежести.

Необычный квас с цикорием: на пять литров воды вам понадобится сок половинки лимона, 250 грамм сахара, 3 чайных ложки цикория и пачка дрожжей.

В теплую воду (около 40 градусов) добавьте ингредиенты, перемешайте и оставьте в теплом месте на 2 часа, разлейте по бутылкам и поставьте в холодильник на ночь. Вкус такого кваса очень похож на сладкий красный квас из бочки.

Лимонад

Настоящий лимонад не имеет ничего общего с газировкой, напичканной красителями и консервантами. Меняя состав фруктов и ягод, смешивая их и добавляя настои трав, можно получить свой фирменный рецепт напитка.

Для приготовления домашнего лимонада необходимы сок и мякоть двух лимонов, 700 грамм газированной или обычной воды, 200 грамм сахара. Компоненты перемешать, дать настояться, затем процедить и добавить лед. Если добавить к этому рецепту тертый имбирь, у лимонада появится восточная нотка.

Для ценителей экзотики существует лавандовый лимонад. 2 стакана воды, 2 столовые ложки цветов лаванды, и ½ стакана сахара смешайте в сотейнике, дайте покипеть в течение 5 минут, настаивайте час. Отвар процедите и добавьте к нему сок 2 лимонов и 3 стакана воды.

Молочный коктейль

Молочный коктейль — это не просто напиток для утоления жажды, а настоящий десерт, сочетающий в себе вкус и пользу.

Любому ребенку придется по вкусу милкшейк со вкусом капкейка. 200 грамм ванильного мороженого, 150 мл молока, маленький кекс и немного клубники взбейте в блендере, перемешайте и вылейте в высокий стакан, украсьте взбитыми сливками и целыми ягодами.

Ice tea Напитки на основе зеленого чая отлично борются с жаждой, содержат антиоксиданты и тонизирующие вещества. Кроме обычного сочетания охлажденного чая с мятой и лимоном, советуем попробовать освежающий микс чая и яблока.

К одному стакану некрепкого зеленого чая, добавьте ½ стакана яблочного сока, ½ сока целого лимона, немного сахара и лед.

Приготовление прохладительных напитков — это целое поле для проявления фантазии. Главное не забывать, что самые вкусные напитки получаются, когда на кухне собирается вся семья!

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