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Скоро россияне могут лишится того, о чем даже и не подозревали
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Скоро россияне могут лишится того, о чем даже и не подозревали 

Гастроном 2 часа назад
Фото: Гастроном
Мы озадачились вопросом, что из продуктов питания ввозится в Россию из Америки. Кажется, когда импорт «ножек Буша» прекратился, больше ничего и не поставляется. Как оказалось, список продуктов весьма приличный.
Бобовые и семена. Мы закупаем соевые бобы для производства кормов, различные семена и посадочный материал, например, семена подсолнечника. Сладости и выпечка: сахар тростниковый, лактоза и глюкоза, порошки для крема и желе, сиропы, печенье, вафли, жевательная резинка. Консервированные овощи/ фрукты: консервированные томаты, фасоль и горох, джемы, мармелады, фруктовые пюре. Злаки: кукуруза, рис, гречиха, сорго, мука из гороха и фасоли. Плюс шишки хмеля, которые активно используются для пивоварения, производства лекарств и косметики. Какао: какао-паста, какао порошок и шоколад. Полуфабрикаты: смеси и тесто для изготовления хлебобулочных изделий. Напитки безалкогольные: минеральная и газированная вода с сахаром, грейпфрутовый, клюквенный и виноградный сок (включая виноградное сусло). Плюс уксус, этиловый спирт, дрожжи, арахис, соевый соус, горчицу, кетчуп и томатные соусы, экстракты и концентраты чае матэ и кофе.
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