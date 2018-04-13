5 самых главных и вредных мифов о диетах

Эксперты в области здорового питания назвали 5 связанных с диетами мифов, в которые необходимо перестать верить. Только после этого человек может всерьез рассчитывать на долгосрочную победу в борьбе с лишним весом. Миф 1. Все калории одинаковые. Те люди, которые активно верят в этот миф, предпочитаю голодать весь день, чтобы утром навернуть блинчиков, пирожных или печений. Теоретически они могут уложиться в рекомендуемые экспертами 2 000 калорий в сутки. Но источник поступления этих калорий тоже важен. Наш организм поглощает и перерабатывает энергию по-разному — в зависимости от типа еды. Необходимо выбирать пищу, основываясь на том, что она даст нашему телу, а не на том, сколько в ней содержится калорий. Важно соблюдать баланс между жирами, белками и углеводами, ведь господство сладкой, мучной и жареной пищи в рационе обязательно приведет к набору лишнего веса. Миф 2. Десерты категорически запрещены. Для многих перед началом диеты сама мысль о том, что им придется навсегда отказаться от тортов, мороженого или шоколада, кажется мучительной. В реальности, многочисленные исследования показывают, что полностью лишающие себя подобных удовольствий люди более уязвимы перед перееданием. Важно не лишать себя десертов, а тщательно оценивать, какое их количество содержится в рационе. Умеренность позволяет употреблять почти все продукты питания. Миф 3. Законы компенсации не работают. Мы сидим перед телевизором, смотрим любимый сериал, заедаем его пиццей и газировкой, твердо решив завтра устроить разгрузочный день и всё компенсировать. В реальности, такая стратегия не поможет. Если вы будете регулярно употреблять большое количество калорий, их придется сжигать с помощью интенсивных тренировок в спортзале. Миф 4. От фруктов надо отказаться. Некоторые диетологи полагают, что фруктоза представляет собой однозначный вред для пытающегося похудеть человека, а потому все ее источники нужно исключить из рациона. В действительности, если заменить фруктовые соки с большим количеством сахара живыми фруктами и коричневым рисом, то это будет гораздо более полезным для нашей фигуры. Фрукты обязательно следует включать в рацион. Миф 5. Одна слабость уничтожает любую диету. Для многих поклонников строгих диет даже один день срыва означает неудачу всей диеты. В реальности, это не так. Можно давать себе передышку, можно баловать высококалорийными продуктами, и не следует считать, что тем самым вы проиграли войну с лишним весом. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)