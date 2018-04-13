На «Фермерской ярмарке» пройдут мастер-классы по приготовлению компота и шоколадных яиц

В выходные дни юные соколинцы смогут научиться делать песочные пасхальные корзинки. Мастер-классы по приготовлению пасхальных блюд проведут для жителей Соколиной горы повара «Фермерской ярмарки», расположенной на Семеновской площади.

Серия занятий начнется в полдень. Они продлятся до 18:45. С помощью опытных кулинаров соколята попробуют приготовить шоколадные яйца, кутью, песочные пасхальные корзинки, кексы с цукатами, блинчики с пасхальной начинкой, пирог с сухофруктами и марципаном, а также смородиновый компот. Разумеется, дети смогут попробовать все блюда, которые они приготовили самостоятельно.

Каждое из занятий продлится приблизительно 45 минут. Участие в занятиях бесплатно. Запись в порядке живой очереди.

Фото: предоставлено ГБУ «Московские ярмарки».