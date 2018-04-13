Ещё
На «Фермерской ярмарке» пройдут мастер-классы по приготовлению компота и шоколадных яиц
Далее:
Читайте также:
Ещё

На «Фермерской ярмарке» пройдут мастер-классы по приготовлению компота и шоколадных яиц 

Управа района Соколиная гора 1 час назад
Фото: Управа района Соколиная гора
В выходные дни юные соколинцы смогут научиться делать песочные пасхальные корзинки. Мастер-классы по приготовлению пасхальных блюд проведут для жителей Соколиной горы повара «Фермерской ярмарки», расположенной на Семеновской площади.
Серия занятий начнется в полдень. Они продлятся до 18:45. С помощью опытных кулинаров соколята попробуют приготовить шоколадные яйца, кутью, песочные пасхальные корзинки, кексы с цукатами, блинчики с пасхальной начинкой, пирог с сухофруктами и марципаном, а также смородиновый компот. Разумеется, дети смогут попробовать все блюда, которые они приготовили самостоятельно.
Каждое из занятий продлится приблизительно 45 минут. Участие в занятиях бесплатно. Запись в порядке живой очереди.
Фото: предоставлено ГБУ «Московские ярмарки».
Управа района Соколиная гора: последние новости
Соколята приготовили брусничный морс с мёдом В храме Александра Свирского соколинцев научат оформлять пасхальные яйца
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как немка стала африканкой с 19-м размером груди101
Волочкова снялась голой на пляже160
Десять продуктов, которые помогут похудеть
Кто из звезд сознательно не бреет подмышки10
«Я ненавижу своих детей!»: самые многодетные семьи1
Видео
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
00:15
Опухшую Волочкову подняли на смех
Звёзды
Безрукова рассказала о последних днях сына
Звёзды
00:38
Принц Уильям проболтался о поле будущего ребенка
Звёзды
00:57
Как живет после тяжелой травмы звезда «Дома-2»
Звёзды
02:30
Гениальный простой способ вставить нитку в иголку
Дом и сад
04:43
Муж-"козел" изуродовал дочь Распутиной
Звёзды
00:58
Беременную Хилькевич сравнили с хомяком
Звёзды
00:58
Буланова рассказала о возможной беременности
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение