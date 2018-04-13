5 рецептов белковых коктейлей на любой вкус

Белковые коктейли — спорный продукт. В соцсетях и дня не проходит, чтобы на вас не подписался очередной представитель сетевой компании, продающей шейки для похудения и набора мышечной массы. Девушки в обтягивающих спортивных костюмах демонстрируют привлекательные формы, которых они добились якобы благодаря употреблению именно таких коктейлей. И кажется, что это действительно отличный выход — залить порошок водой и получить волшебный напиток, решающий все проблемы с фигурой. Но так ли все замечательно на самом деле?

Вред покупных шейков

Купив красивую банку или пакетик с белковым порошком со вкусом ванили или шоколада, многие ожидают, что БАД сделает за них всю работу. Еще бы, ведь реклама обещает быстрое похудение, если только вы будете заменять приемы пищи этими коктейлями. Казалось бы, все логично. Но минусов у покупных белковых коктейлей больше, чем плюсов. Белковые шейки — это фабрично созданный продукт со всеми вытекающими последствиями. Ароматизаторы, красители, усилители вкуса, подсластители — все это вы получаете вместе с белком, пусть даже и качественным. Многие коктейли содержат примеси тяжелых металлов. Конечно, не в таком количестве, чтобы сразу отравить вас, но при регулярном употреблении токсины накапливаются в организме. Еще один минус шейков и белковых порошков — в том, что белок без качественных жиров плохо усваивается организмом. Мало того, злоупотребление чистым белком может привести к тому, что многие витамины и минералы будут плохо усваиваться организмом.

Зачем нужен белковый коктейль?

Начнем с того, что белковый коктейль — это необязательная часть рациона. При сбалансированном питании организм получает достаточно белка. Но в некоторых случаях шейк — хорошее дополнение к привычному меню. Особенно полезны такие коктейли после активной тренировки или вместо завтрака. Кроме того, коктейль понадобится вам, если вы:

подросток. Растущему организму нужен «строительный материал», особенно если ребенок посещает спортивные занятия, даже не профессионально. Начинаете спортивную программу. Если тренировки для вас в новинку, есть цель похудеть или укрепить мышцы, то белковый коктейль будет в этом помощником. Усиливаете тренировки. Если раньше вы просто занимались 2-3 часа в неделю, а теперь решили подготовиться к марафону, вашим мышцам потребуется белок для восстановления. Восстанавливаетесь после травмы. Белок помогает восстановить поврежденные ткани. Переходите на строгое веганство. Исключение белка животного происхождения требует адекватной замены. Худеете. Если в данный момент ваша цель — похудение, то временно можно снизить количество углеводов в рационе, а белок добавить. Но дольше месяца придерживаться белковой диеты может быть вредно для здоровья. Торопитесь. Белковый шейк — удобный прием пищи «на бегу».

Здоровые смузи

Любая домашняя еда всегда будет здоровее и качественнее покупной. Это касается и коктейлей. Вы контролируете то, что кладете в свой блендер, и можете выбирать подходящие вам продукты и вкусы без искусственных ингредиентов. Кроме того, самодельные смузи являются источником не только белка, но и других полезных элементов и могут быть полноценной заменой одного приема пищи или сытным перекусом.

Орехово-кокосовый коктейль

Горсть миндаля содержит около 5 г белка, молоко — дополнительный источник протеина. Кокос содержит клетчатку, витамины группы В, калий, железо и другие полезные вещества, а льняное семя даст заряд омега-3 жирными кислотами.

Вам понадобится:

горсть замоченного на ночь миндаля (около 20 орешков) 1/2 чашки мякоти кокоса (сушеной или свежей) 1/2 ч. ложки корицы 1 ст. ложка меда 2 ст. ложки семян льна (можно использовать муку) 2 стакана молока 1 стакан воды

Все смешать в блендере до однородной массы.

Бананово-арахисовый коктейль

Бананы являются источником калия, а также добавляют коктейлю вкус и сладость. Арахис — отличный источник белка. Здоровые жиры, калий, кальций, фосфор, цинк вы получите из семян чиа.

Вам понадобится:

2 банана 2 ст ложки арахисовой пасты без сахара (урбеч) 2 чашки натурального йогурта без наполнителей 100 мл молока 1 ст ложка семян чиа порошок какао по вкусу.

Веганский ягодный коктейль

Не все белковые коктейли должны быть на основе молока или йогурта. Если вы отказались от продуктов животного происхождения, смузи можно сделать с помощью орехового, овсяного, рисового или кокосового молока.

Вам понадобится:

1 чашка ягод (малина, клубника, голубика) 1 банан горсть орехов (миндаль, грецкий орех, кешью) 1 чашка растительного молока 1/4 чашки воды

Тропический коктейль с манго

Здоровое питание не должно быть скучным и безвкусным! Протеиновый коктейль может быть настоящим десертом.

Вам понадобится:

1 манго (нарезанное) 1 1/2 чашки растительного молока 1 ст. ложка семян чиа или льна (можно заменить льняной мукой).

Как обычно, смешиваем все ингредиенты.

Коктейль с суперфудами

Этот коктейль может полноценно заменить прием пищи и насытить организм всеми нужными макро— и микроэлементами.

Вам понадобится:

2 горсти свежего шпината 1 яблоко (без семечек) 1 банан горсть любых ягод 2 ч. ложки порошка спирулины или хлореллы 2 ст. ложки семян чиа или льна 2 ст. ложки нутовой муки 1 ст. ложка порошка маки (источник витаминов, минералов. Нормализует гормональный фон).

Смешиваем все ингредиенты. Подавать такой коктель можно даже на завтрак.