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Открыто невероятно полезное свойство обычной капусты
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Открыто невероятно полезное свойство обычной капусты 

МедикФорум 2 часа назад
Фото: МедикФорум
Капуста — дешевый и доступный овощ. Австралийские ученые в результате последних исследований получили новые доказательства того, что ее употребление чрезвычайно полезно для сосудистой системы.
Исследователи заявили, что употребление разных сортов капусты эффективно укрепляет стенки сосудов, а также снижает уровень воспаления в организме, сообщил журнал Men's Life.
Прежде чем прийти к такому выводу, ученые проанализировали привычки питания более 1000 женщин в возрасте от 70 лет и старше. Их наблюдения показали, что регулярное употребление блюд из капусты снижает вероятность того, что у человека появятся проблемы с сердцем.
При этом, подчеркнули авторы работы, неважно, как именно готовится капуста — этот овощ оказывается полезным и в тушеном, и в сыром, и в квашенном виде.
«Регулярное употребление капусты, будь то брокколи, белокочанная, цветная и любая другая, способствует уменьшению средней толщины стенок артерий на 0,8%. Также капуста содержит множество витаминов и минералов, снижающих интенсивность воспалительных и окислительных процессов в организме»,
— сообщили авторы проекта.
Утолщение стенок сосудов, прежде всего аорты сердца, чревато серьезными осложнениями. Нарушение целостности структур сосудов коррелирует с высоким риском их разрыва и кровоизлияния. Это связано с тем, что стенки артерии могут начать расслаиваться под давлением крови или сильной физической нагрузки.
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