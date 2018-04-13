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Роспотребнадзор нашел нарушения в костромской «Ленте»
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Роспотребнадзор нашел нарушения в костромской «Ленте» 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
В торговом центре «Лента» в Давыдовском прошла проверка. Она коснулась части, где идет торговля продуктами питания. Специалисты нашли нарушения санитарного законодательства, сообщает управление Роспотребнадзора по Костромской области.
Здесь нарушили поточность технологического процесса при приготовлении блюд из рыбных полуфабрикатов, которые вырабатывает рыбный цех собственного производства.
Материалы проверки направили в суд, чтобы привлечь юридическое лицо к ответственности. В итоге «Ленту» на 90 суток обязали прекратить производство блюд из рыбных полуфабрикатов.
Постановление суда в силу пока не вступило.
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