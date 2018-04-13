Рецепт дня: Блинчики с маком

Sobesednik.ru предлагает приготовить сегодня тонкие, ажурные и нежнейшие, плотно набитые сладким маком блинчики.

Что понадобится:

Для блинчиков:

— 250 г муки

— 800 мл молока

— 3 яйца

— 3 ст. л. сахара

— 1/4 ч. л. соли

— 30 мл растительного масла

Для начинки:

— 200 г мака

— 6 ст. л. сахара

— 1 стакан молока

— 100 г сливочного масла

— цедра 1 лимона

Для подачи:

— полплитки темного шоколада

— 20 г масла

— 3 ст. л. молока

Как готовить:

Соедините яйца, сахар, соль, влейте 400 мл молока, добавьте просеянную муку и перемешайте, чтобы не было комочков. Долейте оставшееся молоко, добавьте масло, перемешайте и оставьте тесто отдохнуть минут на 25–30. Испеките блинчики привычным способом и прикройте пленкой, чтобы хрустящие краешки стали мягкими и было удобно заворачивать начинку.

Мак размелите вместе с сахаром в мельнице или кофемолке, влейте стакан горячего молока, добавьте масло и снятую мелкой теркой цедру лимона, поставьте на водяную баню и прогрейте, чтобы мак распарился и стал мягким.

Немного остудите начинку, заверните мак в блинчики.

На водяной бане растопите полплитки шоколада, добавьте масло и молоко, перемешайте до однородности.

Выложите блинчики на тарелку, полейте растопленным шоколадом и наслаждайтесь!

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Материал вышел в издании «Собеседник» №12-2018.