Рецепт дня: Блинчики с маком 

Sobesednik.ru предлагает приготовить сегодня тонкие, ажурные и нежнейшие, плотно набитые сладким маком блинчики.
Что понадобится:
Для блинчиков:
— 250 г муки
— 800 мл молока
— 3 яйца
— 3 ст. л. сахара
— 1/4 ч. л. соли
— 30 мл растительного масла
Для начинки:
— 200 г мака
— 6 ст. л. сахара
— 1 стакан молока
— 100 г сливочного масла
— цедра 1 лимона
Для подачи:
— полплитки темного шоколада
— 20 г масла
— 3 ст. л. молока
Как готовить:
Соедините яйца, сахар, соль, влейте 400 мл молока, добавьте просеянную муку и перемешайте, чтобы не было комочков. Долейте оставшееся молоко, добавьте масло, перемешайте и оставьте тесто отдохнуть минут на 25–30. Испеките блинчики привычным способом и прикройте пленкой, чтобы хрустящие краешки стали мягкими и было удобно заворачивать начинку.
Мак размелите вместе с сахаром в мельнице или кофемолке, влейте стакан горячего молока, добавьте масло и снятую мелкой теркой цедру лимона, поставьте на водяную баню и прогрейте, чтобы мак распарился и стал мягким.
Немного остудите начинку, заверните мак в блинчики.
На водяной бане растопите полплитки шоколада, добавьте масло и молоко, перемешайте до однородности.
Выложите блинчики на тарелку, полейте растопленным шоколадом и наслаждайтесь!
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Материал вышел в издании «Собеседник» №12-2018.