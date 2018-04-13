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Миндальное масло и его особенности
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Миндальное масло и его особенности 

МедикФорум 44 минуты назад
Миндальное масло богато на незаменимые аминокислоты, витамин Е, белок и углеводы, также, в составе много насыщенных жиров, линоленовой кислоты.
Эксперты рассказали сайту МедикФорум, что скорлупу от миндаля используют для придания цвета коньякам, ликёрам. Также, используются и семечки миндаля. Масло широко применяется и в медицине.
•Использование масла в косметологии.
Это масло полезнодля сухой и возрастной кожи. Оно прекрасно увлажняет и и борется с её старением. Благодаря витамину Е, которым масло богато, кожа приобретает прекрасный здоровый цвет. Регулярное применение масла для кожи лица, мастерит её мягкой, шелковистой. Также, оно очищает кожу и тонизирует её.
Масло миндаля полезно для ухода за кожей вокруг глаз, оно убирает дремучие круги под глазами, борется с морщинами. Ещё хорошо убирает высыпания и воспаления. По мнению экспертов, миндальное масло — эффективное средство для защиты от вредных для кожи ультрафиолетовых лучей.
Полезным оно будет и для борьбы с шрамами, рубцами и пигментными пятнами.
Применяют масло миндаля и для волос. Наносить его можно и на длину, и на кожу головы. Оно успешно борется с перхотью, ломкостью и сечением волос, их сухостью и тусклостью.
После регулярного употребления миндального масла, волосы становятся блестящими, мягкими, ухоженными и роскошными.
Противопоказания к применению — это персональная непереносимость, поэтому обязательно перед началом использования обязательно проверьте нет ли у вас аллергии.
•Масло очень полезно для организма человека. Оно увлажняет сухую кожу. Помогает и повреждённым волосам. В кулинарии можно использовать для выпечки, десертов, как заправку и заменить им привычное растительное масло. Многие врачи рекомендуют к применению миндальное масло.
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