Названы фрукты, которые полезно есть вместе с косточками

По поводу употребления косточек ягод и фруктов существует слишком много заблуждений, утверждают ученые. На самом деле далеко не все косточки плодов вредны для организма, часто их как раз полезно употреблять заодно с мякотью и кожурой. Специалисты составили список ягод и фруктов, косточки которых обладают многими полезными функциями, проинформировало сетевое издание «ВладТайм». Например, при склонности к сильным головным болям, по их мнению, целесообразно употреблять в пищу косточки цитрусовых плодов.

«Их поедание позволяет снизить болевые ощущения и восстановить тонус организма», — сообщили эксперты.

Также полезно съедать косточки оливок. Содержащиеся в них вещества способствуют нормализации функций нервной системы, облегчают симптомы астмы, улучшают пищеварение и активизируют процесс выведения из организма токсинов. Рекомендуются экспертами для оздоровления и косточки граната, которые способствуют уменьшению чувства раздражительности и нервозности. Косточки винограда помогают моложе — их компоненты повышают эластичность и гладкость кожи. Еще одна ягода с полезными косточками — арбуз. С помощью косточек арбуза можно регулировать уровень содержания сахара в крови, рассказали медработники. До этого, говоря о возможности употреблять фрукты вместе с косточками, врачи настоятельно рекомендовали контролировать возможное попадание в организм яблочных косточек. Эксперты предостерегали от употребления их большого количества.

«В косточках яблок присутствует амигдалин. Само по себе это вещество не опасно, однако в пищеварительном тракте под действием вырабатываемого нормальной микрофлорой кишечника фермента бета-глюкуронидазы оно разлагается с выделением синильной кислоты — высокотоксичного яда», — объяснили тогда научные работники.

Ранее МедикФорум писал о том, что австралийскими учеными было открыто целебное свойство обычной капусты в отношении сосудистой системы организма.