Привычные продукты, которые лучше обходить стороной

Благодаря современной тенденции на правильное питание многие знают список вредных продуктов наизусть. Однако имеются те, что с виду, казалось бы, не представляют опасности, но в действительности они могут угрожать человеческому организму.

Рыба в пластике

Рыба слабого посола, как правило, имеет непродолжительный срок годности, в связи с чем в пластиковых контейнерах она может храниться исключительно в масле. Рыба в рассоле из указанной тары часто обрабатывается консервантом уротропином, который не позволен для использования непосредственно в пищевой промышленности в ряде государств.

Крабовые палочки

Популярный и относительно бюджетный ингредиент во многих салатах обычно состоит из филе белых рыб, куда периодически могу добавлять крахмал, яичный или растительный белок. Также в составе можно найти ароматизаторы, разного рода красители, добавки для усиления вкуса и значительные объемы сахара. Помимо вреда из-за наличия не слишком полезных пищевых добавок, человек может получить еще и отравление. Связано это с тем, что продаются крабовые палочки охлажденными, и иногда условия их хранения грубо нарушаются.

Мармелад

Желейные конфеты, производимые сейчас, по своему составу сильно отличаются от классических, и часто такие сладости, как мармеладные мишки, вредят организму человека. Заменой пектину сейчас все чаще служит желатин из свиных шкур, а яркие цвета получают благодаря синтетическим ароматизаторам. Недобросовестные компании могут пускать в ход также диоксид серы, выступающий в роли консерванта, но его, как правило, не указывают в составе, притом что в значительных концентрациях он вызывает сильную аллергию.

Черные оливки

В природе не найти полностью черных оливок, и спелые плоды имеют разве что неравномерный темно-фиолетовый или даже явный коричневый цвет. Некоторые фирмы-производители добавляют красители, чтобы сделать оливки приятными внешне или даже перекрашивают зеленые плоды, чтобы продавать в качестве черных.

Хлопья

Потребители верят умелой рекламе, и вполне серьезно считают кукурузные хлопья достаточно питательным и приносящим пользу завтраком. Вот только такой продукт способен нанести вред организму. Витаминный состав используемой для производства кукурузной муки исчезает в процессе приготовлении непосредственно хлопьев, а имеющие искусственное происхождение подсластители в паре с маслом и рядом консервантов в состоянии провоцировать набор лишних кг. При частом наличии в рационе указанный продукт может стать причиной серьезных сбоев в организме.

Глазурь

Для шоколадной глазури необходимы сливочное масло, молоко, какао и обычный сахар. Однако современные производители нередко пускают в ход кондитерскую глазурь, притом что та ощутимо отличается по своему составу. Привлекает их то, что она длительное время не тает и внешне привлекательна. Таких свойств удается достичь посредством стабилизаторов и прочих искусственных компонентов.

Виноград

Этот продукт довольно быстро портится, что не устраивает владельцев супермаркетов, поэтому предлагаемый там виноград нередко предварительно обрабатывают предусмотренными для этих случаев химическими компонентами. Если виноград из магазина не начал приходить в негодность в течение нескольких суток, его точно подвергли воздействию антиокислителей.