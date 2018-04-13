Производителя фальсифицированного масла в Подмосковье оштрафовали на 100 тыс. рублей

В масле сливочном производства ООО «Посейдон Сервис» из подмосковных Мытищ обнаружены растительные жиры, фирму за фальсификацию молочной продукции оштрафовали на 100 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

В адрес управления из Краснодарского края и Адыгеи поступила информация об административном правонарушении, допущенном ООО «Посейдон Сервис» (Мытищи), осуществляющим деятельность, в том числе, по производству молочной продукции. Управление отобрало и направило на исследование пробы молочной продукции, выработанной ООО «Посейдон Сервис».

«Согласно полученным результатам, в пробе испытываемой продукции (масло сладко-сливочное несоленое «Крестьянское» «Высший сорт» с массовой долей жира 72,5%), выработанной ООО «Посейдон Сервис», обнаружены растительные жиры, что является нарушением требований Технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» по показателям качества и свидетельствует о фальсификации продукции. 11 апреля 2018 года ООО «Посейдон Сервис» привлечено к административной ответственности на сумму 100 тысяч рублей», — отмечается в сообщении.

Жировая фаза масла должна содержать исключительно молоко. Молочный жир представлен 20 жирными кислотами, в основном низкомолекулярными (масляной, капроновой, каприловой и другими), содержит биологически активные жирные кислоты и является хорошим источником витаминов А и D.

Жиры немолочного происхождения не заменяют те полезные для потребителей вещества, которые есть в натуральном молоке. Подмена полезных элементов в натуральном молочном продукте на жиры немолочного происхождения не позволяет потребителю объективно оценить состав продукта и может повлечь угрозу причинения вреда здоровью человека. Любое отклонение от заявленных производителем показателей свидетельствует о фальсификации продукции.