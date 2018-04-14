«Это же дорогой продукт!»: Юлия Высоцкая балуется клубникой

Телеведущая Юлия Высоцкая с большим воодушевлением делится разнообразными рецептами и наглядно показывает, как создать кулинарный шедевр дома. В то же время поклонники отмечают, что многие ингредиенты блюд стоят немало, вот и сладкая и ароматная клубника в начале апреля, которой Юлия баловалась, вызвала возмущение телезрителей.

Российская актриса театра и кино Юлия Высоцкая радует своих поклонников выступлениями на телевидении, где ведет программу «Едим дома». Кулинарные изыски от Высоцкой всегда выглядят крайне аппетитными и мотивируют многих женщин последовать примеру звезды и отправится на кухню, чтобы создать съедобный шедевр. Впрочем, почитатели артистки отмечают, что, даже вдохновившись идеями, готовят совершенно другие блюда, и все из-за дороговизны многих продуктов.

Вот и сейчас, в первой половине апреля, Юлия представила на суд новое блюдо, в котором использовала ягоды клубники, которые, к восторгу Высоцкой, были отменного качества. «Доброе утро! С утра пораньше вешаю на уши не только лапшу, но и клубнику! Первый рецепт сегодняшней съемки — тарт без муки, на миндале с клубникой, а клубника уже пахучая…» — отметила телеведущая, не удержавшись и начав баловаться с продуктом, делая из клубники яркие серьги.

Ее поведение задело многих поклонников, которые еще даже и не думали приобретать клубнику, поскольку то, что продается на прилавках — импортное и совсем не вкусное, да и ценник, откровенно говоря, кусается. «Юленька, у тебя все вкусно, но иногда дороговато» «Вы когда готовите, думаете, у всех есть с утра клубника?» «Зачем клубникой балуетесь? Это ж дорогой продукт!» «Клубника еще безвкусная… по крайней мере та, что доступна простому народу» «Белой завистью смотрю на вашу кухню»

К слову, зависть вызывает не только содержимое холодильника Юлии Высочкой, но и ее стройная фигура, которую знаменитость постоянно подчеркивает своими нарядами. Так, совсем недавно Юлия предстала в таком образе, мимо которого подписчики не смогли пройти спокойно. Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!