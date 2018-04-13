Роспотребнадзор предупредил жителей Самарской области об опасном заболевании

Рыба таит в себе опасность, сообщает региональный Роспотребнадзор

Жителям Самарской области, живущим вблизи одной из самых крупных рек мира, следует опасаться описторхоза — опасного распространенного заболевания, передающегося через рыбу. Заражение происходит при употреблении семейства карповых: язь, елец, плотва, лещ, линь, красноперка, уклея, гольян, жерех, подуст и других. Правда, только в необеззараженном виде.

Избежать заболевания поможет термообработка и хорошая просолка. Роспотребнадзор даёт конкретные рекомендации: варить рыбу необходимо в течение 15 минут с момента закипания, жарить в распластанном виде и обязательно в масле — 20 минут, солить мелкую рыбу в течение 14 дней, крупную (свыше 25 см) — 40 суток с добавлением 2 кг соли на 10 кг рыбы.

По данным ведомства, в прошлом году опасным заболеванием заразились почти 19 тысяч россиян. Болезнь развивается внезапно, повышается температура тела, появляются боли в мышцах и суставах, возникают рвота и диарея. При тяжёлом течении, помимо всех описанных симптомов, присутствуют признаки, характерные для поражения внутренних органов. Сам по себе описторхоз поддаётся лечению. Однако если его запустить, могут последовать осложнения, вплоть до летального исхода.

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