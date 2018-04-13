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Как делают хинкали в «Чито-Ра»
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Как делают хинкали в «Чито-Ра» 

Eda.ru 2 часа назад
Фото: Eda.ru
Мясо и лук — это горские хинкали, добавить в фарш зелени — и получатся городские, в горах зелени немного. Есть хинкали нужно только руками, ухватившись за хвостик: прокусить тесто, выпить насыщенный бульон, а потом уже есть остальное. Сами хвостики — не есть, по ним считают, на сколько хинкали кого хватило. Грузин может и 20 штук съесть, и 30, главное правило — не есть больше ничего, кроме хинкали, ни пхали, ни лобио, ни хачапури. Об основных правилах рассказали — а вот как хинкали делают, мы сняли в одном из трех кафе сети «Чито-Ра». Она начиналась с хинкальной на улице Казакова, ставшей, что называется, культовой. Вторая «Чито-Ра» работает на Сущевском Валу, а третья открылась в июне 2017-го на Лесной. Туда мы и отправились за мастер-классом Лии Синауридзе и Олега Шарабидзе.
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