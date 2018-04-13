Пельмени всех стран и народов

Тесто и начинка — это простое сочетание не имеет места и времени рождения. Первые похожие на пельмени блюда появились в Китае в начале нашей эры. За прошедшие две тысячи лет, пожалуй, ни один мировой регион не обошелся без своего высказывания на тему, даже такая совсем не пельменная страна, как Индия. Во многих странах мира есть свои представление о том, как объединять тесто и начинку, из чего готовить и как подавать.

Пельмени и их интернациональные родственники — очень удобная еда. Сытная, быстрая, вкусная и крайне разнообразная. Тесто можно делать крутым, толстым, а можно деликатным и прозрачным, невесомым, как бумага. Внутрь можно класть мясо, овощи, морепродукты, даже фрукты. Ингредиенты диктует география.

Вот гид по пельменям народов мира.

Пельмени

Достоверно неизвестно, кто первым придумал заворачивать

мясной фарш в пресное тесто и затем отваривать всю эту конструкцию. В русскую

кухню пельмени пришли с Урала, по версии Вильяма Похлебкина, в конце XIV — начале

XV века. Дальнейшее углубление в историю блюда приводит к древним китайским,

тюркским и финно-угорским корням (слово пельмень заимствовано из коми или удмуртского: «пельнянь» — это «хлебное ухо»). Тесто для пельменей готовится из муки, воды и яиц,

классический фарш — из смеси говядины и свинины с добавлением лука,

чеснока, душистого перца. Варят пельмени в подсоленной воде или бульоне с лавровым листом. Считается, что пропорция фарша

в пельменях должна составлять не менее 50%. Один пельмень — история

на два укуса, поэтому порция обычно составляет 10–15 штук.

Вареники

Украинские вареники отличаются от русских пельменей

формой, а также тем, что начинка в них — уже готовая. Вареник — это небольшая лодочка-полумесяц

из пресного (иногда дрожжевого) теста на молоке или кефире с затейливо

защипленными краями. Внутри могут оказаться как мясо или рыба, так и капуста,

картофель, творог, грибы, ягоды. Таким образом, вареники могут выступать как в жанре

основного блюда, так и в качестве десерта. Вареники без начинки называют

ленивыми, по сути это куски отварного теста, которые подаются со сладкой

подливой. Подаются со сметаной и сливочным маслом.

Хинкали

Грузинские хинкали — крупные мешочки из пресного

пшеничного теста, внутри — рубленый мясной фарш с пряными специями. Чтобы фарш

был сочнее, в него добавляют бульон или воду. Хинкали — крупные изделия,

в порции 3–5 штук, но в Грузии могут и 10, и 20 съесть зараз. Их лепят таким образом, чтобы сверху мешочка из теста

образовался хвостик. За него и следует держать хинкали, откусывать снизу и высасывать бульон из фарша, чтобы ни одной капли не пролилось на тарелку. Хинкали

отваривают, реже жарят. Мастерство хинкальщика измеряют по тому, сколько защипов

он делает у хвостика, идеалом считается 19 складок. Хинкали также встречаются в армянской и азербайджанской кухнях. Не путать с дагестанским хинкалом, это совсем другое блюдо — кусочки теста, отваренные в мясном бульоне.

Манты

Блюдо народов Центральной Азии. Считается, что манты

изобрели уйгуры, народ, обитающий в основном на территории Восточного Туркестана

(сейчас это часть Китая). В тонко раскатанное пресное тесто из пшеничной муки,

воды и яиц заворачивается фарш из мелко нарубленного мяса, традиционно баранины, — с добавлением курдючного жира. Также популярны манты с тыквой, картофелем,

зеленью. В отличие от предыдущих разновидностей пельменей манты готовятся на пару в мантоварках. Форма разнится в зависимости от региона. Узбекские манты

представляют собой лодочки среднего размера, уйгурские — маленькие мешочки с отверстиями сверху. Встречаются и другие затейливые варианты лепки. Манты

подаются с кислым молоком катыком и поджаркой из лука.

Буузы

Бурятский и монгольский вариант. В русском языке прижилось и другое название — позы. Прообразом их послужили китайские паровые пирожки баоцзы (отсюда и слово «буузы»). Однако у бууз гораздо больше общего с мантами.

Так же, как и манты, они делаются их пресного пшеничного бездрожжевого теста с начинкой из рубленого мяса и лука и готовятся на пару в специальной посуде — буузнице, по сути — в той же мантоварке. Внешне бузы тоже походят на некоторые виды мант: круглые, с защипами

вокруг небольшого отверстия наверху.

Цзяоцзы

Китайские отварные пельмени. Старинное блюдо,

изобретенное в начале нашей эры в качестве лекарства от простуды. По одной

версии, название означает «пельмени-углы», по другой, слово «цзяоцзы»

обозначает перемены, чередование. Цзяоцзы делают из обычного

пшеничного бездрожжевого теста и скрепляют крайне просто, складывая кружок с фаршем пополам и защепляя края, получается полумесяц или уголок. Или же запаковывают фарш в мешочек из теста. Традиционная

начинка — свинина с китайской капустой. Подаются с соевым соусом, рисовым

уксусом и измельченным чесноком.

Гедза

Японские пельмени — из очень тонко раскатанного теста.

Тесто готовят как из пшеничной муки и воды, так и из крахмала и рисовой

муки. Первый вариант больше подходит для варки, второй — для жарки. Гедза — очень молодое блюдо, его рецепт привезли японские солдаты из Манчжурии в середине XX века. Японская версия отличается более тонким тестом. Классическая начинка — свиной фарш с пекинской капустой, чесноком, имбирем, кунжутным маслом. Но в наши дни гедза готовят с овощами, морепродуктами, рыбой. Гедза могут и отваривать, но чаще их сначала обжаривают с одной стороны, а затем запаривают,

получается, что они одновременно жареные и паровые. При подаче гедза кладут

жареной стороной наверх и сопровождают соевым соусом.

Дим-самы

Блюдо кантонской кухни. В отличие от цзяоцзы дим-самы — это скорее закуска, чем основное блюдо. Их подают преимущественно с утра или в обед, существуют даже десертные варианты к чаю. Дим-самы и возникли в качестве

быстрой закуски для путешествующих по Шелковому пути. Подавали их в чайных

домах, отсюда и возникло еще одно название дим-самов — «ямча» (что дословно

переводится, как «пить чай»). Дим-самы делают из тончайшего прозрачного теста из рисовой муки и/или крахмала, иногда с добавлением цветных красителей. Сами

дим-самы очень маленькие, обычно на стол ставятся несколько видов с разными

начинками. Канонов относительно того, с чем надо готовить дим-самы, нет. Их делают с мясом, птицей, рыбой, морепродуктами, овощами и даже с фруктами.

Дим-самы готовятся в бамбуковых пароварках, в них же и подаются.

Момо

Момо едят в Тибете, Непале, Бутане, индийских штатах

Сикким, Ассам и на севере Бенгалии в районе Дарджилинга и на прилегающих

территориях, где сильна тибетская культура. Момо родом из суровых краев, и блюдо это довольно аскетичное. Тесто состоит

исключительно из пшеничной муки и воды (лишь недавно в него иногда стали

добавлять разрыхлитель), оно получается пресным, толстым, крутым и очень

плотным. Абсолютно универсальное сытное блюдо для тех, кто живет в горах, легко

подстраивающееся под продуктовый набор конкретной местности, а также под религиозные предпочтения населения. Например, индийские Гималаи объединяют

индуистов, буддистов и мусульман, поэтому здесь самые популярные момо — с бараниной. Момо также готовят с мясом яка и/или буйвола (аутентичный тибетский вариант), с курицей, с домашним сыром, овощами (преимущественно капустой). Момо готовят на пару и часто прямо в пароварках выставляются на улицу. Иногда их обжаривают, это делается для того,

чтобы разогреть приготовленные ранее момо. Едят их руками, на ходу, дома или в кафе, на завтрак, обед и ужин. Форма и размер могут быть самыми разными. Крупные

круглые момо на вид те же бурятские бузы, а небольшие лодочки больше похожи на манты. Подаются с острым томатным чатни.

Вонтоны

Еще одна китайская разновидность пельменей, от остальных

ее отличает подача: вонтоны обычно подают вместе с супом. Вонтоны делают из тонкого пшеничного бездрожжевого теста. По форме они ничем не отличаются от цзяоцзы, но по размеру они меньше, а тесто для них катается тоньше: у готовых вонтонов начинка просвечивает. Традиционные начинки — рубленая свинина и креветки.

Баоцзы

Небольшие паровые пельмени, по форме и смыслу больше

напоминающие пирожки. Их готовят из пшеничного дрожжевого теста с начинкой из свиного фарша с капустой (традиционно) и едят руками.

Кундюмы

Русское блюдо, по версии Вильяма Похлебкина, появившееся

примерно в XVI веке, постные пельмени из заварного теста с грибной начинкой. В тесто добавляют растительные масла и горячую воду, внутрь кладут грибы, гречку

и пряности. Кундюмы запекают, а затем томят в печи или духовке.

Курзе

Дагестанская версия пельменей. Отличается от русской

способом лепки (защипы на курзе напоминают косичку) и начинкой (в мясной фарш

кладут на порядок больше пряностей). В остальном все то же бездрожжевое тесто и варка как способ приготовления.

Бораки

Блюдо армянской кухни, в корне отличающееся от всего, что мы привыкли идентифицировать как пельмени. Предварительно обжаренный говяжий

или бараний фарш упаковывается в открытые с одной стороны трубочки (правильнее

сказать — стаканчики) из тонкого пшеничного бездрожжевого теста. Трубочки плотно

утрамбовывают в сковороду открытой стороной вверх, припускают в бульоне с водой, а затем обжаривают.

Равиоли

Паста для итальянцев, пельмени для русских. Готовятся из теста с разнообразными начинками, затем отвариваются или обжариваются. Тесто

состоит только из муки и яиц (вода в него не добавляется), поэтому оно получается сочного желтого цвета. Форма может быть разной, чаще всего

встречаются квадратные или треугольные равиоли с красивыми резными краями (их вырезают специальными ножами). Классической начинкой считается рикотта и шпинат. Причем совсем необязательно, чтобы начинки было много. Все же равиоли — это паста, а паста — это тесто. В равиоли теста может быть больше, чем начинки.

Пасту подают с соусами, и в этом еще одно отличие равиоли: при подаче их могут поливать разными соусами — томатным, сливочно-чесночным, песто (или просто растопленным сливочным маслом с ароматными травами), посыпают тертым

пармезаном или овечьим сыром пекорино и зеленью. Получается паста с двумя

соусами-начинками — один внутри, второй — снаружи.

Подкогыльо

Блюдо родом из Марий-Эл. Внешне очень напоминает

вареники: подкогыльо лепятся в форме полумесяца и защипываются косичкой. Традиционно

готовятся с мясом (зайчатиной, свининой, мясом барсука), луком и небольшом

количеством густой клейкой каши (например, пшенной или перловой), картофелем и творогом, творогом. В тесто кладут меньше яиц, чем в тесто для пельменей, но наливают чуть больше воды. Подаются со сметаной или кислым молоком.

Чучвара

Встречается в кухнях стран Средней Азии и Азербайджана.

По смыслу те же русские пельмени, только без свинины и вдвое меньшего размера — а то и совсем мелкие.

Фарш, как и в других среднеазиатских идеях на тему пельменей, используется

рубленый, часто в него добавляют зиру или тмин. Чучвара отваривается в ароматном бульоне из баранины и в нем же подается, приправляется айраном,

уксусом или соусом из острых перцев и помидоров. Реже чучвару обжаривают.

Дюшбара

Азербайджанский ароматный суп с чучварой. Бульон варится из бараньих костей, в него добавляют лук, чеснок, травы, иногда обжаренные на сливочном масле овощи, шафран для цвета. Затем в готовом бульоне отваривается

чучвара — получается сытный ароматный суп.

Креплах

Еврейские пельмени, отличаются от русских формой (их скрепляют в форме трехгранной пирамиды или же просто треугольником). Ритуальное

праздничное блюдо, начиненное символикой. Три грани символизируют трех

патриархов еврейского народа — Авраама, Ицхака и Иакова. Красная мясная начинка — символ справедливости, а белоснежное тесто — символ милосердия. Фарш готовят

из любого мяса, кроме свинины, он может меняться в зависимости от прадзника.

Так, в Пурим внутрь кладут сухофрукты. Мясные креплах отваривают в курином или овощном бульоне.

Манду

Отварные корейские пельмени из тончайшего прозрачного

теста (рисового, гречневого или пшеничного) с начинкой из свинины или говядины

с имбирем, тофу, луком, реже с грибами, острой капустой кимчи. Форма может быть

какой угодно: круглой, квадратной, треугольной, плотской или объемной. Обычно

отвариваются в подсоленной воде. Подаются с соевым соусом.

Модак

Сладкие индийские паровые или жаренные во фритюре крупные

пельмени. По форме они похожи на хинкали, но содержание принципиально

отличается. Мешочки из рисового теста начиняют орехами, кокосовой стружкой, неочищенным

пальмовым сахаром и кардамоном. Начинка предварительно

вываривается до загустения.

Кропкакор

Новогоднее шведское блюдо, по смыслу больше напоминающее

клецки, чем пельмени. Тесто готовится из отварного картофеля, пшеничной муки и яичных желтков, а внутрь запаковывают смесь из ветчины, репчатого лука и сала.

Из теста и фарша формируют шарики, а затем отваривают их в подсоленной воде.

Подают с растопленным сливочным маслом, брусничным или клюквенным вареньем.

Маульташен

Самое примечательно в этом швабском блюде — это легенда о его возникновении. Второе название блюда — Herrgottsbscheißerle, или «надувательство Господа Бога». Швабия — это исторический регион на юго-востоке Германии, в верховьях Дуная и Рейна. Местные крестьяне отличались

богобоязненностью, но очень любили мясо. И придумали во время постов запаковывать

мясо в тесто, чтобы Бог не увидел, что у них на обед — добрая порция фарша из ветчины, мяса, сала и зелени. По альтернативное версии, маульташен — это переиначенные итальянские тортеллини. Как бы там ни было, сейчас это блюдо

представляет из себя небольшие, жаренные с луком, квадратные пельмени из довольно

толстого теста с мясным фаршем.

Берек

Береки, берики, берюги — калмыцкое блюдо. Крупнее, чем пельмени, но миниатюрнее, чем манты. Их делают из бездрожжевого теста и рубленого фарша из говядины и баранины с луком. Отваривают в воде или обжаривают и подают с растопленным сливочным маслом.

Гюрза

Азербайджанские пельмени. Красиво закрученные изделия из тонкого пшеничного теста с фаршем из баранины, курдючного жира и специй, в число которых входит корица, открытые с одного конца. Пельмени отвариваются, но необычным способом. Сначала их плотно укладывают в кастрюлю открытым концов

наверх, поливают растопленным салом, ждут, пока оно впитается, а затем уже заливают подсоленной водой и варят.

Дамплинги

Этим английским словом называют любые пельмени как класс,

а также сингапурское блюдо, похожее на дим-самы. Готовятся из рисового или крахмального теста, причем оно должно быть таким тонким, чтобы начинка

просвечивала. Защипываются при помощи бамбуковой палочки. В качестве начинки

используются яркие ингредиенты: морепродукты, овощи, мясо. Готовятся в бамбуковой пароварке или обжариваются и подаются с соевым соусом.

Посикунчики

Блюдо родом с Урала. Небольшие жареные пирожки,

по виду напоминающие чебуреки. Название произошло по одной версии от слова

«сикать» («брызгать»), по другой — от слова «сечь». В любом случае название

говорящее: начинка у посикунчиков была рубленая и такая сочная, что начинает

брызгаться, когда их надкусываешь. Начинка, кстати, может быть как мясная (такая же, как у пельменей), так и овощная (каноном считается редька с медом или печеная репа). Посикунчики едят, обмакивая в соус из горчицы, уксуса и соли или в кефирно-чесночный.

Тортеллини

Итальянские пельмени из Эмилии-Романьи. Внешне — наши

пельмени, но очень мелкие (диаметром примерно 2–3 см) и с уголком (потому что тесто нарезается на квадраты, а не кружки). Как и в равиоли, начинки в тортеллини мало, в основе всего — вкусное яичное тесто. Готовят тортеллини с мясом, овощами и, конечно, сыром. Подаются с бульоном или с соусами. Есть еще тортеллони — большие тортеллини.

Юфах-аш В переводе с татарского — «маленькая еда». Пельмени

крымских татар и правда микроскопические, каждый диаметром не более 1 см. Ими заправляют бульон, как правило, из баранины. Сами пельмени начинают говяжьим

или бараньим фаршем.

Бан-бот-лок Вьетнамские пельмени из тонкого прозрачного теста на пшеничной или рисовой муке и крахмале тапиоки. В начинку идут свинина или креветки, подаются

с кисло-сладким соусом.

Дайфуку

Японские рисовые лепешки, обычно с анко — пастой из бобов

фасоли адзуки. Или довольно крупные — размером с ладонь, или небольшие — до 3 см в диаметре. Внутрь заворачиваются цельные или перетертые фрукты — получаются что-то вроде пирожков. Они посыпаются сахарной пудрой или какао. Популярный японский десерт.