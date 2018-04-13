Пельмени: как делать тесто и начинку, как лепить, варить и есть

У пельменей сложная и интернациональная история. Сама идея запечатать что-нибудь в кусочек теста и быстро сварить — скорее всего, китайская. То, что таким образом можно на морозе законсервировать много хорошей еды, — уже пермяцко-сибирское. Имя пельменей — от коми и удмуртов: «пель» — «ухо», «нянь» — «хлеб». Ну а в итоге получается самая что ни на есть русская суть.

Мы спросили у семи поваров, знающих толк в пельменях, как месить тесто, как сделать начинку сочной, как пельмени лепить, как варить и с чем есть.

Как делать тестоВлад Пискунов, бренд-шеф ресторана «Матрешка», Москва:

«Для пельменного теста нужна хорошая пшеничная мука. Самый простой рецепт — классический: мука, вода, соль. Но я еще рекомендую к этому набору добавить яйцо, тогда тесто получится гладким и эластичным. Много яиц класть не советую, иначе пельмени станут похожи на равиоли.

Возьмите 1 кг муки, вбейте в него одно яйцо, добавьте 10 грамм соли и постепенно вливайте воду и замешивайте тесто, пока оно не приобретет нужную консистенцию. Нужная консистенция — это когда тесто станет, как я говорю поварам, похоже на женскую грудь, а то и круче. Круче — в смысле плотнее. Тесто нужно как следует вымесить, потом завернуть в пленку и убрать в холодильник минимум на час. Некоторые считают, что вымешанное тесто нужно обвалять в муке, так вот: этого делать не надо. Чем меньше на нем будет муки — тем лучше».

Владимир Олькиницкий, шеф и сооснователь пельменной «Замес», Екатеринбург:

«Тесто для пельменей должно быть однородным и выдержанным. Мы делаем его так: 800 грамм муки, 1 яйцо, 15 грамм сметаны, щепотка соли и 300 мл воды. Все ингредиенты надо долго и тщательно перемешивать, чтобы тесто стало ровным, без вкраплений муки, и не жидким. В итоге должен получиться упругий шарик».

Александр Волков-Медведев, шеф ресторана Ruski, Москва:

«Мы делаем тесто с такими пропорциями: 1 кг пшеничной муки, 1 яйцо, щепотка соли, 1 столовая ложка растительного масла и 340 мл воды. Масло можно брать любое: вкуса его вы не почувствуете, оно нужно лишь для эластичности теста.

Если вы хотите сделать цветное тесто, то воду легко можно поменять на сок. Свекольный сок даст красный цвет, морковный — желтый, сок петрушки или шпината, смешанные с водой, — зеленый. Овощной сок можно добыть с помощью обычной соковыжималки, а с зеленью поступить так: взять пучок петрушки и пробить его блендере с водой, а потом процедить через мелкое сито или марлю, сложенную в несколько слоев.

Тесто надо замешивать очень тщательно, доведя его до консистенции пластилина, который только что достали из упаковки и еще не размяли. Оно должно быть плотным, но не рассыпаться при раскатывании. Если мы видим, что у нас получается, грубо говоря, крутое песочное тесто, то можно добавить еще воды и вымешивать дальше.

После того как тесто сформировалось и слиплось, его нужно накрыть либо влажным отжатым полотенцем, либо пищевой пленкой и убрать на полчаса в холодильник. Эта поможет тесту увеличиться в объеме. После того как тесто достали из холодильника, его надо еще несколько раз вымесить. Это утомительно, но сделать нужно обязательно».

«Мы в монастыре делаем два вида теста — постное и не постное. Если мы делаем рыбные пельмени в пост, когда можно рыбу, но нельзя яйца, то делаем тесто без яиц. Если же мы делаем не постные пельмени, то в тесто добавляем яйца. То тесто, что с яйцами, более эластичное и меньше разваливается. А то, что без яиц, менее эластичное и больший процент пельменей может развалиться. Но тем не менее их все равно приготовить можно.

Тесто с яйцами готовится так. Полкило муки укладывается горкой на стол, внутри делается углубление, как жерло вулкана. Мы добавляем туда 2 яйца и соль и начинаем вымешивать, постепенно добавляя холодную воду. Ориентироваться надо на консистенцию, так что воду мы всегда добавляем на глаз. Разные сорта муки различаются по влажности, поэтому с точным количеством воды не угадаешь. Тесто без яиц готовится так же: полкило муки горкой, внутрь воду с солью, и начинаем вымешивать.

После того как тесто вымесили, его взбивают в колоба, которые присыпают мукой и отставляют минут на 20–30 отдохнуть. После чего его снова вымешивают, раскатывают и приступают к лепке пельменей. Мякиш теста должен быть таким, чтобы после нажатия он легко восстанавливал форму».

«Мы делаем пельменное тесто с молоком, придающим тесту нежность. Это универсальный рецепт, который подходит к разным начинкам. Берем 345 грамм пшеничной муки, 135 грамм молока любой жирности, 1 яйцо, 11 грамм соли, 12 мл растительного масла. Все это смешиваем и отставляем на 15–30 минут в сторону или убираем в холодильник под пленку, чтобы клейковина начала свою работу».

Владимир Бурковский, хозяин ресторана Puppen Haus, Новосибирск:

«Имейте в виду — яйца должны быть комнатной температуры, их надо вынуть из холодильника заранее: температура всех ингредиентов должна быть одинаковой, иначе тесто не подойдет. А еще хорошо, если это будут яйца, купленные на рынке, натуральные, у которых есть вкус.

На 1 кг муки мы используем 2 щепотки соли, 3 яйца, 300 мл воды — и 20 мл водки. Алкоголь придает тесту тягучесть, такое тесто можно без проблем тонко раскатать, и оно при этом не порвется. У нас в детстве была 50-граммовая рюмка — помню, бабушка наливала где-то полрюмки. Если через несколько минут замешивания тесто покажется густоватым, добавьте еще воды, но общий объем ее не должен превышать пол-литра».

Как делать начинкуВлад Пискунов:

«Классический вариант — говядина и свинина, причем свинину лучше взять пожирнее, например, шею. А если свиной отруб окажется постным, то лучше добавить в фарш немного сала. В общем, свинина должна быть примерно 25%-ной жирности.

Говядину тоже совсем не обязательно брать постную, главное — чтобы она не оказалась жилистой. Все жилки и пленки из мяса надо обязательно вырезать.

Мясо нужно брать в равных пропорциях, например, полкило говядины и полкило свинины. Пропустите его через мясорубку и добавьте к нему либо 100 грамм жареного лука, либо 150 грамм сырого, мелко нарубленного. Хорошенько перемешайте, добавьте 15 грамм соли и щепотку свежемолотого черного перца.

Я очень люблю рыбные пельмени, например, из карася. Нужно снять с него кожу и вытащить косточки, причем вытаскивать придется вручную. Пытаться провернуть карася в мясорубке не стоит — кости все равно останутся. Из филе нужно сделать фарш, добавив к карасю примерно 30% щуки или судака: если делать пельмени только из карася, то они поплывут, а щука или судак начинку свяжут. К рыбе надо добавить мелко нарезанный и хорошо прожаренный лук, потому что сырой в рыбной начинке не годится, он убьет своим запахом всю рыбу. Еще я добавляю к рыбе либо 200 грамм замороженного и натертого на терке сливочного масла, либо жирные сливки — а можно и то и другое, пополам. Перец для рыбной начинки лучше использовать не черный, а белый, на кончике ножа, совсем чуть-чуть. Перед тем как будете лепить пельмени, отправьте фарш ненадолго в морозилку, он должен быть очень холодным.

Не пытайтесь делать пельмени постными: мясо должно быть с жиром. Очень вкусные пельмени получаются из дичи, но она сухая, поэтому к дичи надо добавлять животный жир или сливочное масло».

Владимир Олькиницкий:

«Я больше всего люблю уральские пельмени с тремя видами мяса — свинина (500 г), баранина (100 г), говядина (300 г), — и еще нужно 100 грамм жареного лука. Как только этот фарш замешали, из него тут же можно готовить».

Александр Волков-Медведев:

«Мне больше всего нравятся

пельмени из свинины и говядины — пятьдесят на пятьдесят. Мы держим мясо полчаса в морозилке, потом проворачиваем через мясорубку — и снова убираем в морозилку на полчаса. За это время режем крупными дольками лук и жарим его на сильно раскаленной сковородке — до золотистого цвета, карамельного вкуса и хруста, но при этом он не должен потерять сочности (для этого и режем его толстыми

дольками). После жарки нужно подождать, когда лук полностью остынет, и тогда уже надо достать фарш из морозилки и прокрутить его через мясорубку еще раз, уже с луком и солью. На 1 кг мяса — 150 грамм жареного лука».

Олег Ольхов:

«Мы обычно смешиваем два или больше сортов рыбы: чем больше разной

рыбы, тем вкуснее и интересней. Мое любимое сочетание — это в равных пропорциях

взятые филе судака и филе лосося или горбуши. Туда добавляется еще сырой мелко рубленный лук — не больше 10% от общей массы фарша, соль и перец. Доли рыбы можно варьировать на свое усмотрение. Фарш стоит пропустить через мясорубку два раза: сначала через

крупную сетку, а потом через мелкую. В идеале фарш надо рубить сечкой или крупным ножом, потому что мясорубка делает любое мясо сухим, а так получится

сохранить сочность».

Николай Федотов:

«Я вот недавно придумал пельмени с беконом и чеддером: 1,1 кг внешней части бедра говядины, 540 грамм жирной

говяжьей грудинки, 540 грамм свиного копченого бекона, 32 грамма соли, 15 грамм молотого черного перца, 14 грамм свежих листьев тимьяна, 14 грамм тертого

свежего хрена, 300 грамм тертого чеддера и 200 грамм очень холодного

бульона — куриного или говяжьего. В крайнем случае это может быть очень

холодная вода.

Бекон надо очень мелко порубить, листья тимьяна оборвать, корень

хрена натереть, мясо прокрутить через мясорубку — и все это соединить. (Если я делаю фарш, в котором очень много специй, то я иногда даю ему постоять ночь.) А уже перед тем как начать лепить пельмени, в фарш можно влить холодный бульон, воду — или всыпать лед фраппе: 10–15% от общего веса. Эта влага потом вкусным бульоном

разольется внутри пельменя.

А еще я делаю пельмени из баранины с пятью видами перца.

Возьмите 1 кг жирной баранины. Если покупаете баранину на рынке, то попросите еще дополнительно дать вам курдючного жира. Жир, это, во-первых, вкус

баранины, а во-вторых — сочность. Вообще, содержание жира в любом фарше должно быть от 20 до 25%. Мясо надо нарезать мелкими кусочками, а потом минут на 20 отправить

в морозилку. Затем пропустите мясо через мясорубку, добавьте в него 20 грамм нарезанного красного лука. Следом добавьте 12 грамм нарезанной кинзы,

13 грамм томатной пасты, 9 грамм перца халапеньо, 6 грамм сладкой паприки, 2 грамма кайенского перца, 1 грамм молотого кориандра, 1 грамм перца чили

хлопьями, 1 грамма зиры, 4 грамма чеснока, 7 грамм чесночного порошка, 5 грамм молотого черного перца и 26 грамм соли. Не бойтесь, что там так много разного перца, — каждая из этих специй играют свою роль. Перед тем как слепить пельмени, в них также надо вмешать

лед фраппе или ледяной бараний бульон, также 10–15% от веса фарша».

Илья Казаков , шеф корнера From Russia with Love гастромаркета «Вокруг света»:

«Начинку для пельменей я делаю из трех видов мяса — 850 грамм говяжьей обрези, 570 грамм свиной шеи и 250 грамм мяса говяжьего ребра, оно дает отдельный вкус. В прокрученное через мясорубку мясо добавляем 20 грамм соли, 4 грамма молотого черного перца, 60 грамм

топленого масла и 370 грамм лука, натертого на терке с мелкими колючками. Текстура лука в таком случае

будет незаметна, но вкус его станет очевиден.

После этого надо прокрутить фарш еще раз, добавив прямо в мясорубку 560 грамм льда-фраппе — для сочности. Не бойтесь добавлять столько

льда: фарш должен быть слегка жидким, но он у вас не растечется — его будет

держать мясной жир. Некоторые добавляют в пельмени зелень — я этого делать не советую, она перебьет вкус мяса и лука.

А еще мы делаем пельмени с рыбой: 400 грамм лосося и 400 грамм трески, прокручиваем один раз через мясорубку, добавляем 9 грамм соли, 1 грамм молотого черного, 150 мл 22%-ных сливок и 150 мл воды. Сначала

перемешайте перемолотую рыбу, затем добавьте сливки, которые загустят фарш и превратят его в густую массу. Потом добавьте воды, хорошо размешайте — и можно начинять

пельмени».

Владимир Бурковский:

«У нас в ресторане очень популярны таежные пельмени,

приготовленные по якутскому рецепту. Мы берем 200 грамм маслят и 100 грамм оленьих рожек — это такие ветвистые грибы красного цвета, напоминающие мох и отдаленно похожие на оленьи рожки. Сумасшедшие грибы! Сначала их нужно немного подмариновывать, а потом томить вместе со свежими или морожеными

маслятами. Если нет рожек — берите

любые другие грибы. Если нет маслят, подойдут моховики: и у тех и у других есть

губка, хорошо впитывающая и хранящая соки. Томим грибы мы на топленом масле

в печке или на сковородке вместе с луком, чесноком и таежной травой копеечник, она же родиола холодная.

Затем грибы мы смешиваем с 350 граммами оленины

и 350 граммами жеребятины. Жеребятину лучше взять пожирнее, и обязательно

якутскую: она безумной вкусноты, и в ней есть замечательный желтый жир, который

дает пельменю дополнительный сок. Мясо мы пропускаем через самую

крупную решетку мясорубки, соединяем все эти компоненты, добавляем соль и черный перец.

А есть еще пельмени из косули (300 г), оленя (300 г) и лося (300 г), приправленные

луком (450 г), кинзой (пучок) и чесноком (2 зубчика). Лук дает пельменям сочность,

потому что мясо этих животных несколько суховато. Из-за лука эти пельмени очень похожи по вкусу на манты, но чтобы он сильно не пах, мы его сначала чуть припускаем».

Как сделать пельмени сочнымиВлад Пискунов:

«Чтобы начинка была сочной, в нее надо добавить мясного бульона. Фарш принимает до 30% жидкости, но лучше добавить меньше этой верхней нормы, иначе с начинкой будет нелегко работать. Если возьмете бульона до 20% от общего веса, то будет прямо отлично. Бульон должен быть холодным, на грани с ледяным. И мешайте фарш не теплыми руками, а, например, при помощи какой-нибудь лопатки и обязательно в холодной посуде, чтобы избежать нагрева. Тогда мясо очень хорошо возьмет в себя жидкость».

Александр Волков-Медведев:

«Можно добавить много

жареного лука, который при варке пельменей даст сок. Второй вариант — добавить в фарш очень густой бульон из костей и сухожилий. Остывший, превратившийся в желе — мы дробим его вилкой, перед тем как добавить в фарш. А при варке желе станет вкусным соком. Но такого желе в фарше должно быть не больше 10% от общей массы».

Владимир Бурковский:

«Для сочности припущенного лука можно добавить до половины массы всей начинки».

Как лепить пельмениВладимир Олькиницкий:

«Тесто надо раскатать тонким пластом, и с помощью какой-нибудь формы диаметром 6 см вырезать кружочки. Такой кружочек будет весить около 8 грамм, и столько же должна весить и начинка. Когда лепишь пельмени, надо следить за тем, чтобы внутри не оставалось пустот. И защипывать пельмени надо очень плотно, чтобы во время варки весь сок остался внутри и не ушел в бульон»

Александр Волков-Медведев:

«Пельмени нужно лепить очень быстро, не давая предварительно

охлажденной, а то и подмороженной начинке прогреться выше 10 градусов, иначе

от мяса отслоится сок и при варке начинка превратится в маленький сухой

комочек, плавающий в жидкости. Слепив пельмени, быстро убирайте их в морозилку».

Владимир Бурковский:

«Чтобы пельмени хорошо лепились, можно по краю кружочка из теста пройтись мокрым пальцем».

А вот мастер-класс по лепке разных пельменей, который мы когда-то сняли в ресторане «Dr. Живаго»: показывает повар Адина Махматамин.

После того как будет замешено тесто, надо раскатать его в пласт толщиной 2 мм — вручную или с помощью машинки для пасты. Затем кулинарным кольцом или другим подходящим предметом вырезать из него кружки диаметром 6–7 см.

В каждый кружок выложить небольшой шарик фарша.

Затем нужно скрепить два противоположных конца кружка, слегка растягивая тесто.

После такого начала открывается простор для вариаций. Самый простой случай — нужно скрепить края, плотно прижав

их друг к другу. А следом — взяться за концы полученного

ушка.

И, соединив их друг с другом, скрепить: должен получиться

вот такой аккуратный круглый пельмешек. Можно, скрепляя,

слегка оттягивать концы — чтобы между замком и пельменным телом осталось небольшое свободное пространство.

А можно слегка украсить лаконичную форму, сделать по периметру пельменя перпендикулярные защипы (шести будет вполне достаточно) — так, чтобы в итоге получилось что-то вроде солнца.

Можно после самого первого шага поступить по-другому. Сначала скрепить края теста, чтобы получился полукруг. А затем украсить этот полукруг косичкой с помощью диагональных защипов.

После чего из получившихся пельменей можно сделать двойные — скрепляя попарно со стороны диаметра.

Еще один вариант — после самого первого скрепления сделать ровно такое же, соединив в том же месте крайние точки оставшихся полукружий. А затем скрепить между собою приблизившиеся друг к другу края.

Эту форму можно слегка усложнить, скрепив между собой концы получившейся фигуры: получатся два кружка, складывающиеся в восьмерку. Или в знак бесконечности.

Получившиеся пельмени разной формы можно варить вместе — для разнообразия. Или по отдельности — для чистоты

формы.

Как варить?Влад Пискунов:

«Пельмени можно варить сразу, а можно заморозить и варить потом. Разница во вкусе между морожеными и свежими есть, но нельзя сказать, что какие-то лучше, а какие-то хуже — тут кому как нравится.

Кидаете пельмени в кипящую соленую воду и ждете, пока они всплывут. Если пельмени свежие, то всплывут они почти сразу; покипят минут пять — и готово. Если замороженные, то лучше подождать минут семь».

Олег Ольхов:

«Сразу много пельменей кидать в кастрюлю не надо, иначе они слипнутся. Если пельмени долго не поднимаются, можно поддеть их шумовкой,

вероятно они просто прилипли ко дну.

Мы варим пельмени, пока они не всплывут. А после

этого перекладываем пельмени в глиняный горшок, подливаем к ним рыбный бульон, кладем зелень или специи — и ставим в духовку минут на 15 при температуре 150 градусов, чтобы они все пропитались соком».

Николай Федотов:

«Допускается, чтобы начинка была слегка недоготовлена, но это в случае, если пельмени сделаны из говядины. А если в пельменях свинина,

то их надо готовить тщательнее, дольше. Но время приготовления зависит еще от размера: чем больше пельмень, тем дольше его надо варить».

Владимир Бурковский:

«Свежие пельмени я не люблю готовить, всегда сначала замораживаю. Но если приходится варить свежие, а мы так все-таки иногда делаем, то это должно быть очень нежное кипение.

Свежеслепленные пельмени — это блюдо, за которым нужно очень сильно следить, они могут легко перевариться или склеиться».

Как готовить пельмени с бульоном?Влад Пискунов:

«Если вы хотите подавать пельмени в бульоне, то надо отдельно сварить пельмени, отдельно сварить вкусный бульон и соединить их перед подачей на стол. Если подавать пельмени в той воде, в которой они варились, то вкусно не получится. Вот мы когда яйца варим, мы же не называем эту воду яичным бульоном — так и тут».

Александр Волков-Медведев:

«Та вода, в которой пельмени варятся, солонее, чем обычные бульоны и супы, солонее, чем нужно человеку. Когда мы варим пельмени,

то солим эту воду, несмотря на то что мы до этого солили и начинку, и тесто.

Если воду не пересаливать, то пельмени отдадут кипятку соль и покажутся

пресными. Поэтому если человек хочет съесть пельмени в бульоне, то лучше

отдельно сварить куриный бульон и перед подачей на стол положить в него

пельмени».

Олег Ольхов:

«Если у вас рыбные пельмени, то вы варите просто хороший

прозрачный рыбный бульон, с теми специями и травами, которые вы любите. В этом

бульоне потом варите пельмени — и в нем же подаете. Можно овощной бульон сварить,

можно грибной, тут есть простор для фантазии. Также рыбные пельмени можно

сварить в курином бульоне, это хорошее сочетание. Но мы так в монастыре не готовим».

Владимир Бурковский:

«Мы готовим мясной бульон с грибами, который потом подаем к пельменям. В ресторанах не подают тот бульон, в котором пельмени варились: он слишком мутный из-за муки. Но мне кажется, что аутентичный пельменный бульон

дает им какой-то дополнительный вкус, и мне он нравится.

Дома я делают так. В кипяток кладу целую луковицу, лавровый лист,

перец горошком, две штуки душистого перца. Затем кидаю туда немного травы

копеечника, чтобы все вкусы, которые есть внутри пельменя были и снаружи.

Обязательно кладу в этот бульон 2–3 сушеных гриба для запаха, солю — и вот в этом варю».

Как жарить?Александр Волков-Медведев:

«Между пельменями для варки и пельменями для жарки — большая разница. Если вы хотите пельмени пожарить, то их изначально надо лепить иначе. Мясо для фарша должно быть максимально постным, чтобы из начинки не выделялась лишняя влага, которая помешает пельменям прожариться. Тесто для таких пельменей должно быть очень плотным. Пельмени для жарки и лепить надо иначе — они должны быть плоскими, как вареники, чтобы во время жарки нашлось место для пара. Жарить пельмени надо на растительном или сливочном масле под крышкой. Определить готовность жареных пельменей можно одним способом — попробовать».

Олег Ольхов:

«Пельмени можно сначала отварить, а потом пожарить на сковородке

на сливочном масле. А можно сразу пожарить их во фритюре — это не полезно, но очень вкусно».

С чем есть?Влад Пискунов:

«Перед подачей на стол пельмени хорошо сразу смазать сливочным маслом. Они приобретают красивый вид, не слипаются и становятся вкуснее. А, например, пельмени с гусем и свининой мы поливаем растопленным гусиным жиром.

Самый распространенный соус к пельменям — это сметана. Часто подают пельмени с уксусом, но так едят не везде. Я вот родом из Мордовии, так там вообще о таком не слышали. А в Москве да, едят.

Ни в коем случае к пельменям нельзя подавать кетчуп, майонез и соевый соус!»

Олег Ольхов:

«Мне кажется, соевый соус к пельменям очень даже подойдет — только это должен быть хороший соевый соус. А мы подаем к рыбным пельменям

сметану, в нее можно добавить зелень и чеснок. Или еще хорошо сделать соус тартар».

Владимир Бурковский:

«Мы подаем пельмени в баночке с деревенской сметаной,

горчицей и разведенным уксусом. Еще мы добавляем мисочку с бульоном — им можно

развести, например, горчицу. Или сметану. Или уксус».