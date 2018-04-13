Пельмени и их родственники

Русская кухня немыслима без пельменей. Так же как и итальянская без равиоли, украинская без вареников, бурятская без бууз (они же позы), грузинская без хинкали и так далее. Идея упаковывать начинку в тесто лежит на поверхности, и неудивительно, что пришла в голову такому множеству народов на земле. Мы собрали два десятка рецептов, в которых половину занимают различные варианты привычных нам пельменей (от классических до цветных и пельменей с крапивой), а вторую половину — их ближайшие и дальние родственники: от грибных кундюмов с телячьими хвостами до вареников с вишней, сваренных и поданных в компоте.

Пельмени с говядиной

Рецепт шеф-повара Владимира Богожавца. В начинку здесь кроме мяса введено сливочное масло — чтобы вкус был, что называется, бомбическим. Пельмени с говядиной

Пельмени с лососем и судаком

Рецепт шеф-повара Андрея Жданова . Из остатков судака и лосося можно сварить крепкий бульон — и в нем подавать пельмени. Пельмени с лососем и судаком

Пельмени из яичного теста с имбирной бараниной

Эти пельмени готовятся на пару. В начинку, помимо баранины и бараньего жира, добавляются хорошо сочетаемые с мясом мята, имбирь и красный лук. Пельмени из яичного теста с имбирной бараниной

Пельмени из яичного теста с имбирной бараниной отличаются от привычных пельменей, в первую очередь, своим внешним видом. Их готовят в виде небольших мешочков из яичного теста, края которых можно залепить или перевязать кулинарной бечевкой. Такие пельмени готовят в национальной кухне народов Кавказа и во многих мусульманских странах. Они получаются вкусными, очень сочными и питательными. Красивый разноцветный фарш готовится из филе, перемолотого с чесноком, луком, имбирем, мятой и бараньим жиром. Начинку заворачивают в предварительно замешанное тесто с добавлением свежих яичных желтков. Тонко раскатанное, оно должно быть эластичным и прочным, чтобы во время варки пельмени не развалились. В этом рецепте тесто режут на одинаковые квадраты, а пельмени варят на пару — тогда мешочки сохраняют форму и красиво смотрятся при подаче. Едят их как с помощью столовых приборов, так и палочками или руками — целиком поглощая каждую порцию, чтобы мясной сок не ускользнул на тарелку.

Пельмени с судаком

Рецепт позволяет взять готовое тесто для гедза, которое заранее уже нарезано на удобные кружочки. Пельмени надо варить в рыбном бульоне, что придаст пресному судаку нужную бодрость. Пельмени с судаком

Пельмени с бараниной

Рецепт Николая Федотова , шеф-повара московского бара «Пролив». Баранина сочетается с пятью видами перца, чесноком, красным луком и кинзой. Чтобы смягчить остроту, пельмени можно подавать с очень жирной сметаной. Пельмени с бараниной

Пельмени с крапивой

К трем видам мяса подмешивается мелко нарезанная крапива. Если крапивы нет или вам она не по душе, то ее с легкостью заменяет пучок петрушки, что отразится на вкусе — он станет мягче, не таким травянистым. Плотность теста и начинки легко позволяют пельмени не варить, а жарить. Пельмени с крапивой

Цветные пельмени

Деликатный фарш из говядины и курицы и кричащие цвета, которых можно добиться, добавив в тесто пюре из свеклы, моркови или шпината. Цветные пельмени

Пельмени с рыбой

Нежные пельмени (внутри лосось, лук и укроп) подаются с мягким соусом из сливок, йогурта и опять же укропа. Пельмени с рыбой и кремом-фреш

Пельмени сибирские

Практически классический рецепт, в котором говядина и свинина берутся в почти равных пропорциях. И так готовят пельмени по всей стране, не только в Сибири. Пельмени сибирские

Пельмени по-герасимовски

Кто и когда придумал пельмени по-герасимовски — неизвестно. Но именно так называют пельмени, в которых к фаршу добавляют костный мозг. Есть легенда, что так готовил пельмени режиссер Сергей Герасимов . Пельмени по-герасимовски

Хинкали

Хороший рецепт грузинских хинкали, в котором много внимания уделяется тесту (оно должно состоять из двадцати слоев) и складочкам (их должно быть девятнадцать). В фарш советуют добавлять воду, и лучше, если эта вода будет минеральной. Хинкали

Хинкали с сыром и картошкой

Сытное блюдо, в котором начинка состоит из картошки и сулугуни, и картошки надо брать в два раза больше, чем сыра. В остальном все так же, как и с классическим рецептом, — то же строгое количество слоев в тесте и складок на теле хинкали. Хинкали с сыром и картошкой

Этот рецепт рассчитан на 30-35 хинкали.

Вареники с картошкой и грибами

На самом деле грибов тут почти нет — на полтора килограмма картошки понадобится всего 100 грамм шампиньонов. К рецепту прилагается подробная видеоинструкция. Вареники с картошкой и грибами

Вареники с картошкой и грибами — чуть ли не самое главное блюдо домашней кухни. Нам нравится, что вареники можно делать с самыми разными начинками. При этом кому-то в самих картофельных варениках нравится начинка в виде пюре, а кто-то любит остатки твердой картофельной текстуры. Редакция «Еды» склоняется к тому, что можно время от времени просто менять плотность фарша, уважая и ту и другую вариацию тактильных ощущений. А еще вкус картофельных вареников можно разнообразить, добавив жареный бекон или так называемые шкварки.

Вареники с творогом и шпинатом

Рецепт Владимира Богожавца. Начинка делается из шпината, творога и пармезана. А к готовым вареникам прилагается не менее нарядный соус из куриного бульона, трюфельного масла и пармезана. Впрочем, без соуса тоже очень вкусно. Вареники с творогом и шпинатом

Вареники с вишней в компоте

Вишня внутри и вишня снаружи. Обед, ставший полноценным десертом. Старайтесь выбирать не самый сладкий компот, чтобы во время кипения он не превратился в джем. Вареники с вишней в компоте

Буузы

Бурятское национальное блюдо, которое в отличие от пельменей, готовится на пару. Считается, что форма бууз напоминает юрту с дымоходом. Буузы (Традиционное бурятское блюдо)

Равиоли с бараниной

Бараний фарш напитывается бараньим бульоном, а после упаковывается в нежное рисовое тесто для гедза. Тесто нужно взять готовое, то, что продается уже нарезанным на кружочки. Так готовил равиоли Александр Лебедев , бывший шефом московского ресторана «Семирамис». Равиоли с бараниной

Равиоли со шпинатом и томатной пастой

Шпинат смешивается с рикоттой и пармезаном и упаковывается в плотное яичное тесто. Для соуса понадобятся помидоры, которые в плохой сезон с легкостью меняются на помидоры в собственном соку. Рецепт Андрея Кравеца. Равиоли со шпинатом и томатной сальсой

Манты с тыквой и соусом

Рецепт из московской «Чахоны №1». Горячее полноценное блюдо, которое с легкостью может стать и десертом. Манты начиняются сладкой тыквой и сворачиваются в нежную розочку. Постные манты с тыквой и соусом

Манты жареные

Жировой удар: баранина, рубленная вперемешку с бараньим жиром, упаковывается в тесто и жарится на сковородке опять же в бараньем жире. Жутко калорийно, но очень вкусно. Манты жареные

Кундюмы с телячьими хвостами

Русское блюдо, в котором по классике должны быть только грибы, но в этом рецепте им компанию составляют телячьи хвосты и пармезан. Кундюмы сначала отвариваются в телячьем бульоне, а после — обжариваются на сковородке. Кундюмы с телячьими хвостами