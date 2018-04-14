Выходные по-шанхайски: 4 закуски к Гран-при Китая Формулы-1

Сезон-2018 набирает обороты. Не успели мы обсудить все перипетии этапа Бахрейна, как уже пора готовиться к Китаю.

Надеемся что тебя не остановило то, что на прошлых выходных трансляцию в России сдвинули на несколько часов, и ты остался доволен результатами гонки.

Мы продолжаем нашу грандиозную эпопею и сегодня у нас в меню блюда Поднебесной. Playboy уже рассказывал об оригинальных китайских супах, но если к такому экстремальному гастрономическому опыту ты не готов, то ниже тебя ждут более нейтральные, но вкусные закуски.

Куриные грудки в остром кляре

Хотя китайцы известны своим кулинарным пристрастием к различным пресмыкающимся, и прочим малоприятным животным, но и более традиционной курицей они тоже не брезгают. Но щедро обсыпают ее приправами.

Нам понадобятся:

Молоко — 100 мл Пшеничная мука — 150 г Яйцо куриное — 1 штука

Соль — ½ чайной ложки

Филе куриной грудки — 700 г Молотый красный перец — 2 чайные ложки

Итак, вначале нарежь грудку средними кусочками. Теперь займись кляром. Смешай яйцо с молоком, солью и красным перцем, добавь муку и хорошо перемешай.

Разогрей сковороду, обмакни курицу в кляр и приступай к обжарке. Чтобы не пересушить мясо, жарь его до появления румянца. Если курочка покажется тебе недостаточно острой, ты всегда можешь дополнить ее соусом. Например, кисло-сладким.

Пряные креветки

К Гран-при Бахрейна мы готовили креветки по-арабски. Теперь сделаем это по-азиатски. Потому что закуска из этого продукта очень полезна для мужского здоровья, да к тому же вкусная. Согласен?

Нам понадобятся:

Королевские креветки — 1 кг Красный сладкий перец — 1 штука

Желтый сладкий перец — 1 штука

Оливковое масло — 3 ст. л.

Томатная паста — 2 ст. л.

Коричневый сахар — 2 ч. л.

Молотый имбирь — 1 ч. л.

Чеснок — 4 зубчика

Соус чили — 1 ст. л.

Нарезанная кинза — 1 ст. л.

Соль по вкусу

Сок лайма — 1 ст. л.

Сок лайма — 1 ст. л.

Разморозь креветки, положив их в солевой раствор (на пару часов), но не чисти. Обжарь их на среднем огне по 1 минуте с каждой стороны. Затем вытащи и отложи в сторону. Натри чеснок на терке. Следующий этап — положи в сковороду томатную пасту, сахар, чеснок, имбирь, соус чили и кинзу. Обжарь в течение минуты.

Теперь измельчи лук, а сладкий перец порежь небольшими кусочками. Добавь нарезанные лук и перец в сковороду и обжарь 5 минут. Осталось совсем немного! В эту пряную смесь положи креветки на пару минут, а затем сними с огня. Мы попросили тебя не чистить креветки, потому что в панцире они получаются сочнее. В конце полей свою закуску соусом и соком лайма. Белиссимо!

Лепешки с сыром и ветчиной

Сложно поверить, что этот рецепт китайский — очень уж похож на европейский. А вот в том, что такие лепешки станут вкусной и сытной закуской, сомнений нет никаких. Убедись сам!

Нам понадобятся:

Кефир — 1 стакан

Соль — ½ чайной ложки

Сода — ½ чайной ложки

Тертый твердый сыр — 1 стакан

Пшеничная мука — 2 стакана

Растительное масло — по вкусу

Сахар — ½ чайной ложки

Ветчина — 250 г Надеемся что ты не боишься делать тесто. Во-первых, потому что ты смелый, а во-вторых, потому что это совсем не трудно. Нужно смешать кефир, соль, сахар, и соду, а затем тщательно перемешать. Далее добавь тертый сыр и муку. Снова мешай. Готовое тесто раздели на пять равных шариков.

Каждый шарик раскатай, положи тертую на крупкой терке ветчину, защипай края (все уголочки в центр). Переверни лепешку и раскатай скалкой, чтобы равномерно распределить начинку. Теперь обжарь с двух сторон до подрумянивания.

Кальмар с солью и перцем

И на закуску, в нашем закусочном списке мы оставили еще одно блюдо из даров моря. Кому острые кальмарчики к пиву? Нежные кусочки в хрустящей панировке, на наш взгляд отличная компания для трансляции.

Нам понадобятся:

Кальмары — 500 г Мука — 2 ст. л.

Кукурузный крахмал — 1 ст. л.

Свежий острый перец — 2 штуки

Чеснок — 3 зубчика

Зеленый лук — 2 стебля

Соль, черный перец и другие специи — по вкусу,

Растительное масло для фритюра.

Промой кальмары и удали все части, которые не будешь есть (внутренности, пластину и шкурку). Нарежь на кусочки какого хочешь размера. Теперь измельчи чеснок и нарежь колечками перец и лук. Смешай в миске муку и кукурузный крахмал, посоли и поперчи по вкусу. Обваляй кусочки кальмара в панировке и стряхни лишнюю муку.

Разогрей в глубокой сковороде масло и обжарь кальмары во фритюре до золотистой корочки, буквально минутку. Теперь выложи кусочки мяса на бумажную салфетку, чтобы она впитала лишнее масло. Обжарь чеснок, перец и лук (буквально 5 секунд), и отправь их к кальмарам. Смешай чайную ложку соли с ложкой черного перца и посыпь ими кальмаров сверху.