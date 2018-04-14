Голливудская диета, которая поможет получить фигуру мечты за четыре недели

В чем суть диеты Диета нацелена не на изнурительное самоистощение, а на естественное ускорение метаболизма. Помрой уверяет, что печень городского жителя слишком занята расщеплением токсинов, поступающих из синтетических продуктов, лекарств и загрязненного воздуха. Поэтому если перейти на натуральные продукты, отказаться от алкоголя и почаще выезжать на природу, то печени не придется выполнять допнагрузку — и она сможет перейти к выполнению своей основной природной обязанности: расщеплению подкожного жира. Аналогичным образом переключатся функции эндокринных органов — щитовидной железы и надпочечников. Метаболизм разгонится — и вы сможете есть все, что хотите (в том числе и десерты), и не толстеть. «Все, что хотите» — понятие условное. От старта диеты и навеки вам запрещены: — алкоголь, кофе, газировка, фруктовые соки; — все молочные продукты (кисломолочные — тоже); — пшеница и кукуруза; — сахар и искусственные подсластители; — любые блюда, состав которых вам доподлинно неизвестен (то есть никаких готовых соусов, полуфабрикатов и еды из ресторанов). Все остальное можно. Но не сразу, а в определенной последовательности. Метаболизм по системе Помрой запускается в три этапа (все три проходят за неделю). Затем еще три недели надо придерживаться определенных ограничений, чтобы сбросить от 10 до 14 кг. А затем можно всю оставшуюся жизнь сохранять стройность, придерживаясь правил, перечисленных выше. На всех этапах диеты важно питаться по часам. Каждые три часа обязательно нужно что-то съесть. А в перерывах между каждыми двумя приемами пищи выпивать хотя бы один стакан воды. Ночное голодание — не меньше 10 часов. В остальном все довольно просто. Первая фаза Это первые два дня диеты, они направлены на снятие стресса. Подвох большинства стандартных диет заключается в том, что резкое ограничение калорийности и неизбывное чувство вины («Я толстая!») вгоняют вас в состояние стресса. А организм настроен стресс «заедать». В результате формируется замкнутый круг: стресс — заедание — чувство вины — стресс. Поэтому первая задача при переходе на суперметаболизм — избавить вас от стресса как на психологическом, так и на физиологическом уровнях. Надо разгрузить надпочечники. С этой целью Хейли Помрой предлагает перейти на белково-углеводный рацион, но абсолютно не употреблять жиров (запрещены даже семечки, орехи, яичные желтки и авокадо). Готовить можно на гриле, на пару, на вертеле, можно варить или запекать — курицу, индейку, тунца и даже говяжью вырезку; любые овощи, рис, киноа. При этом необходимо насытить кровь кислородом — потребуются аэробные нагрузки (хотя бы быстрая ходьба на свежем воздухе). Вторая фаза Вы же знаете, что больше всего энергии расходуют мышцы? Вторая фаза диеты — третий и четвертый дни — направлена на их активацию и рост. А уж они займутся реализацией жирового резерва. На этом этапе из рациона исключаются не только жиры, но и все углеводы, кроме самой грубой клетчатки. То есть вам можно есть постное мясо, тощую рыбу (треска, хек, сибас, навага, пикша, минтай, лещ, окунь, судак), белковые омлеты и много-много зелени. Упражнения в это время должны быть направлены на наращивание мышечной массы: качаем пресс, отжимается, подтягиваемся, приседаем с нагрузкой. Третья фаза Она длится три дня и запускает процесс сжигания жиров. На этом этапе можно вернуть в рацион растительное масло, орехи, семечки и любые фрукты. Животные жиры по-прежнему запрещены. Упражнения третей фазы — растяжка и расслабление. Йога подойдет идеально. Этот трехфазный цикл повторяется на протяжении четырех недель. К концу второй недели снижение веса может замедлиться или даже остановиться — это не должно вас пугать, продолжайте в том же духе. Если по завершении диеты вы хотите поддерживать хорошую форму, то можете вернуть в рацион любимую еду (кроме тех продуктов, на которые мы наложили запрет еще в самом начале статьи), но продолжайте строго соблюдать правила: 1. Ежедневно 30 минут посвящайте упражнениям: два дня аэробные нагрузки, два дня силовые, три дня йога. 2. Всегда ешьте ДО тренировки и не ешьте после нее как минимум полтора часа. 3. Съедайте что-нибудь каждые три часа. 4. Между приемами пищи выпивайте не меньше одного стакана воды. 5. Готовьте сами — не питайтесь в ресторанах и не покупайте полуфабрикаты. Фото: Shutterstock