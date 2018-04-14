Для красоты и здоровья: топ-10 полезных напитков

Диетологи составили список самых полезных напитков. Помимо воды, которая обогащает клетки организма кислородом, обновляет их, а также препятствует ожирению и старению, ученые назвали еще девять жидкостей, употребление которых благоприятным образом сказывается на здоровье, сообщают СМИ.

Второе место в рейтинге полезных напитков занимает чай из мяты. Он снимает усталость, тонизирует, укрепляет сон и нормализует пищеварение. На третьей строчке — зеленый чай, содержащий антиоксиданты и флавоноиды, способствует укреплению сердечно-сосудистой системы и костей, противостоит онкологическим заболеваниям. Далее идет соевое молоко, изобилующее аминокислотами и избавляющее организм от холестерина. На почетном пятом месте находится нежирное молоко, богатое витамином D, кальцием, а также белками, которых нет в соевом молоке.

Шестое место диетологи отдали томатному соку, в который входит ликопен, помогающий бороться с раком, седьмое — апельсиновому соку, он укрепляет иммунитет, заряжает бодростью и снимает усталость, а восьмое досталось клюквенному морсу, содержащему бензойную кислоту, благодаря чему он воздействует на организм подобно антибиотику. Девятую строчку рейтинга делят между собой какао и горячий шоколад. Помимо улучшения настроения, эти напитки помогут забыть о головной боли.

Замыкает десятку полезных напитков витграсс. Готовится он из пророщенной пшеницы и содержит большое количество минералов и витаминов, а находящиеся в его составе антиоксиданты приостанавливают процесс старения.

Специалисты рекомендуют обязательно включать эти напитки в свой рацион и хорошее самочувствие не заставить себя ждать.

Ранее ученые из США установили, что употребление сладких напитков, включая сладкие фруктовые соки, увеличивает риск преждевременной смерти у людей старше 45 лет. Прийти к подобным выводам специалистам позволили шестилетние исследования, в которых приняли участие почти 18 тысяч здоровых добровольцев. По словам экспертов, те, кто выпивал более 0,7 литра сладких напитков в день, в два раза чаще умирали от ишемической болезни сердца по сравнению с теми, кто употреблял менее 30 миллилитров в день. При этом отмечается, что другие сахаросодержащие продукты риск преждевременной смерти не увеличивали.

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