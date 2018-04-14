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Орехи — это навсегда: белка показала, что такое настоящая любовь к еде
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Орехи — это навсегда: белка показала, что такое настоящая любовь к еде 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Хвостатый грызун не смог оторваться от любимого блюда.
На кадрах видео, появившегося в Twitter, запечатлена белка, которая держит в лапах орех. Она подносит его ко рту и начинает грызть. Видимо, орех оказывается настолько вкусным, что оторваться от него грызуну просто не представляется возможным: начав грызть лакомство, сидя на траве, белка постепенно выпрямляется, и настолько наслаждаясь вкусом любимой еды, в какой-то момент просто забывает о том, что выпрямляться можно не бесконечно.
Не прекращая грызть орех, белка падает назад с прямой спиной, как заправский солдат. Но и оказавшись на земле, грызун продолжает есть любимое блюдо, не выпуская его из лап. О том, что с белкой все в порядке, говорят движения ее лап, все еще перебирающих орех даже лежа.
Между тем, ранее внимание пользователей Сети приковал расслабленный еж, которому чешут живот. На кадрах видео человек поглаживает живот ежика, который настолько от этого расслабляется, что, похоже, в какой-то момент проваливается в сон.
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