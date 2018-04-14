Рыба по-московски с аппетитной сырной корочкой

Рыбное блюдо всегда пользуется популярностью, а вот способы его приготовления существуют разные. Предлагаем вам вариант с грибами и сырной корочкой. Приятного аппетита!

Понадобится:

2 филе рыбы,

по 2 луковицы и яйца,

150 мл сметаны,

300 г шампиньонов,

150 г твердого сыра,

соль, перец по вкус,

0,5 ст. ложки лимонного сока,

мука, растительное масло.

Для украшения:

зелень петрушки,

0,5 лимона,

соленые огурцы,

зерна граната.

Приготовление:

Филе рыбы разрезать пополам, посолить, поперчить и сбрызнуть соком. Грибы нарезать пластинками, обжарить в масле. Лук нарезать кольцами, обвалять в муке и обжарить в растительном масле до золотистого цвета. Выложить лук и грибы на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло.

Рыбу обвалять в муке и обжарить с обеих сторон. Также выложить на бумажное полотенце.

Яйца отварить вкрутую, очистить, нарезать кружочками.

Противень застелить пергаментной бумагой, смазать ее маслом. Выложить на противень рыбу, а сверху выложить слоями лук, грибы и яйца. Полить сметаной и посыпать тертым сыром.

Поставить противень с рыбой в духовку, нагретую до +200°С, на 10–15 минут до расплавления сыра. Украсить готовое блюдо зеленью петрушки, огурцами, ломтиками лимона и зернами граната.