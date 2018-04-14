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Рыба по-московски с аппетитной сырной корочкой
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Рыба по-московски с аппетитной сырной корочкой 

7dach.ru 3 часа назад
Фото: 7dach.ru
Рыбное блюдо всегда пользуется популярностью, а вот способы его приготовления существуют разные. Предлагаем вам вариант с грибами и сырной корочкой. Приятного аппетита!
Рыба по-московски/Фото: А. Соколов/BurdaMedia
Понадобится:
2 филе рыбы,
по 2 луковицы и яйца,
150 мл сметаны,
300 г шампиньонов,
150 г твердого сыра,
соль, перец по вкус,
0,5 ст. ложки лимонного сока,
мука, растительное масло.
Для украшения:
зелень петрушки,
0,5 лимона,
соленые огурцы,
зерна граната.
Приготовление:
Филе рыбы разрезать пополам, посолить, поперчить и сбрызнуть соком. Грибы нарезать пластинками, обжарить в масле. Лук нарезать кольцами, обвалять в муке и обжарить в растительном масле до золотистого цвета. Выложить лук и грибы на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло.
Рыбу обвалять в муке и обжарить с обеих сторон. Также выложить на бумажное полотенце.
Яйца отварить вкрутую, очистить, нарезать кружочками.
Противень застелить пергаментной бумагой, смазать ее маслом. Выложить на противень рыбу, а сверху выложить слоями лук, грибы и яйца. Полить сметаной и посыпать тертым сыром.
Поставить противень с рыбой в духовку, нагретую до +200°С, на 10–15 минут до расплавления сыра. Украсить готовое блюдо зеленью петрушки, огурцами, ломтиками лимона и зернами граната.
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