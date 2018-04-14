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Диета президента: что ест Дональд Трамп?
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Диета президента: что ест Дональд Трамп? 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Оказывается, президент США Дональд Трамп (71) обожает фастфуд и каждый день ест что-то вредное. Он не любит завтракать, но если это необходимо, то выберет, скорее, бекон, яйца или кукурузные хлопья. В обед он спокойно может съесть жареную курицу или картофель фри с «БигМаком» из McDonald's.
А вот на ужин он предпочтет мясную рульку или мясные бутерброды. По словам диетолога Джо Траверса, у Трампа совершенно несбалансированное питание. «В меню президента явно не хватает овощей и фруктов, — отмечает Джо. — А именно в них есть те самые полезные бактерии, которые необходимы нашему кишечнику для полноценной работы. Без них будут происходить сбои, это повлияет на иммунную систему и может привести к инфекциям. Кроме того, жареная курица „богата“ вредными транс-жирами, которые рано или поздно приведут к сердечным заболеваниям. К тому же из-за отсутствия здоровых жиров и омега-3 у Дональда могут появиться психологически проблемы, в частности у него будет постоянно меняться настроение и он все чаще будет эмоционально нестабилен».
Кстати, первая леди Мелания Трамп (47) тоже любит «вредности»: курицу с хрустящей корочкой и диетическую колу. Правда, ест их не так часто, как Дональд. Чаще всего в ее тарелке богатая клетчаткой овсянка, смузи и фрукты.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/dieta-prezidenta-chto-est-donald-tramp/
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