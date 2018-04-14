Самые вкусные тосты: 3 простых рецепта

290 calories

Тост с сыром и карамелизованным луком

Вкусный тост с нежной тёплой начинкой — идеальный ланч с собой. Тост с сыром и карамелизованным луком СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 20 минут PT20M PT20M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 2 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 290 ккал

Ингредиенты

Хлеб (для тостов) 2 ломтика Сыр 4 ломтика Лук (репчатый) 1 шт. Яблоко 1 шт. Масло (сливочное) 1 ст. л.

Нарежьте лук тонкими кольцами.

Растопите в сковороде сливочное масло и обжарьте на нём лук в течение 10—15 минут на среднем огне.

Добавьте в сковороду ломтики яблока, но не смешивайте с луком. Подождите, пока яблоки не станут мягкими.

Выложите на хлеб по два куска сыра и подогрейте в микроволновке, чтобы сыр стал мягким.

Выложите сверху карамелизованный лук и ломтики яблок. Готово!

250 calories

Тост с лососем и сливочным сыром

Яркий вкус лосося в этом тосте оттеняется сливочным сыром. Тост с лососем и сливочным сыром СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 10 минут PT10M PT10M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 2 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 250 ккал

Ингредиенты

Хлеб (со злаками) 4 ломтика Лосось (копчёный) 8 ломтиков Сыр (сливочный) 150 г Яблоко 1 шт.

Намажьте на каждый ломтик хлеба сливочный сыр.

Выложите сверху копчёного лосося, а затем тонкие ломтики яблока. Готово!

240 calories

Тост с рикоттой и клубникой

Сладкий тост, который напомнит вам о лете. Тост с рикоттой и клубникой СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 10 минут PT10M PT10M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 4 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 240 ккал

Ингредиенты

Хлеб (для тостов) 8 ломтиков Рикотта ½ стакана Клубника 8 шт. Базилик 8 листьев Лимон (цедра) 1 ч. л.

Смажьте каждый ломтик хлеба рикоттой и посыпьте цедрой лимона.

Выложите сверху ломтики клубники и листочки базилика. Готово!

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