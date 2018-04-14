Медово-лавандовые кексы

Цветы лаванды не только красиво выглядят, но и придают потрясающий вкус и аромат вашей выпечке.

Ингредиенты

Сахар 130 г сушеная лаванда 0,5 ч. л.

сливочное масло 185 г мед 5 ст. л.

яйца 2 шт ванильный экстракт 2 ч. л.

мука 200 г разрыхлитель 1 ч. л.

сливочный сыр 250 г сахарная пудра 75 г Способ приготовления

Время готовки45 мин Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Сахар и лаванду тщательно измельчите в блендере. В большой миске взбейте масло, лавандовый сахар и 3 столовые ложки меда до мягкости и воздушности. По одному добавьте яйца. Затем влейте 1 чайную ложку ванильного экстракта.

Вмешайте в тесто муку и разрыхлитель. Тесто разложите по 12 формочкам для маффинов или кексов, заполняя из на 2/3. Выпекайте в разогретой до 160 градусов духовке в течение 15-20 минут. Затем выньте кексы из формы и полностью охладите.

Пока кексы пекутся, приготовьте крем. Взбейте сливочный сыр с сахарной пудрой и оставшимся медом до воздушности. Продолжая взбивать, влейте оставшийся ванильный экстракт.

Остывшие кексы намажьте кремом и посыпьте сушеной лавандой.