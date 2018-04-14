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Медово-лавандовые кексы
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Медово-лавандовые кексы 

Карельские вести 49 минут назад
Фото: Карельские вести
Цветы лаванды не только красиво выглядят, но и придают потрясающий вкус и аромат вашей выпечке.
Ингредиенты
Сахар 130 г  сушеная лаванда 0,5 ч. л.
сливочное масло 185 г  мед 5 ст. л.
яйца 2 шт  ванильный экстракт 2 ч. л.
мука 200 г  разрыхлитель 1 ч. л.
сливочный сыр 250 г  сахарная пудра 75 г  Способ приготовления
Время готовки45 мин Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Сахар и лаванду тщательно измельчите в блендере. В большой миске взбейте масло, лавандовый сахар и 3 столовые ложки меда до мягкости и воздушности. По одному добавьте яйца. Затем влейте 1 чайную ложку ванильного экстракта.
Вмешайте в тесто муку и разрыхлитель. Тесто разложите по 12 формочкам для маффинов или кексов, заполняя из на 2/3. Выпекайте в разогретой до 160 градусов духовке в течение 15-20 минут. Затем выньте кексы из формы и полностью охладите.
Пока кексы пекутся, приготовьте крем. Взбейте сливочный сыр с сахарной пудрой и оставшимся медом до воздушности. Продолжая взбивать, влейте оставшийся ванильный экстракт.
Остывшие кексы намажьте кремом и посыпьте сушеной лавандой.
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