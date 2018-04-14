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Рисовый порридж с яблоками
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Рисовый порридж с яблоками 

Карельские вести 3 часа назад
Фото: Карельские вести
Порридж — это шотландское блюдо, которое готовится на завтрак. Традиционно оно готовится из овсянки, но часто используют и другие крупы.
Ингредиенты
Рис арборио 400 г  вода 800 мл  яблоки 700 г  палочки корицы 2 шт  сахар по вкусу
сливочное масло по вкусу
Способ приготовления
Залейте рис водой в кастрюле и поставьте на огонь. Доведите до кипения и готовьте, периодически помешивая, около 10 минут.
Время готовки45 мин Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняАнглийская
Тем временем очистите яблоки, удалите сердцевины и нарежьте мякоть на меленькие кусочки.
Положите яблоки в рис, туда же положите палочки корицы. Хорошо перемешайте. Готовьте около 30 минут, периодически помешивая. При необходимости добавьте еще воды. Когда рис и яблоки будут полностью готовы, выньте палочки корицы, добавьте сахар по вкусу, перемешайте. Разложите по тарелкам, сверху положите по кусочку масла.
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