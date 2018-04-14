Рисовый порридж с яблоками

Порридж — это шотландское блюдо, которое готовится на завтрак. Традиционно оно готовится из овсянки, но часто используют и другие крупы.

Ингредиенты

Рис арборио 400 г вода 800 мл яблоки 700 г палочки корицы 2 шт сахар по вкусу

сливочное масло по вкусу

Способ приготовления

Залейте рис водой в кастрюле и поставьте на огонь. Доведите до кипения и готовьте, периодически помешивая, около 10 минут.

Время готовки45 мин Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняАнглийская

Тем временем очистите яблоки, удалите сердцевины и нарежьте мякоть на меленькие кусочки.

Положите яблоки в рис, туда же положите палочки корицы. Хорошо перемешайте. Готовьте около 30 минут, периодически помешивая. При необходимости добавьте еще воды. Когда рис и яблоки будут полностью готовы, выньте палочки корицы, добавьте сахар по вкусу, перемешайте. Разложите по тарелкам, сверху положите по кусочку масла.