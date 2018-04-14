Запеченные яблоки с орехами и шоколадом

Что может быть проще запеченных яблок? Но с такой начинкой они становятся изысканным лакомством.

Ингредиенты

Яблоки 6 шт сахар 50 г сливочное масло 50 г лимонная цедра 2 ч. л.

фундук (рубленный) 100 г черный шоколад 50 г сладкое красное вино 350 мл Способ приготовления

Время готовки1 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Разогрейте духовку до 190 градусов. Смажьте маленький противень или форму для выпечки сливочным маслом.

У яблок срежьте верхушки и дно. Верхушки отложите, они вам понадобятся. С помощью ложки удалите сердцевины и часть мякоти яблок, следя за тем, чтобы не повредить бока.

Смешайте 3 столовые ложки сахара со сливочным маслом, лимонной цедрой, рубленными орехами и рубленным шоколадом. Полученной смесью наполните яблоки.

Сбрызните яблоки 180 мл вина. Накройте верхушками. Полейте оставшимся вином и присыпьте оставшимся сахаром.

Выпекайте в течение 45 минут, периодически поливая яблоки вином, которое останется на дне. Готовые яблоки подавайте теплыми, полив вином.