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Запеченные яблоки с орехами и шоколадом
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Запеченные яблоки с орехами и шоколадом 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Что может быть проще запеченных яблок? Но с такой начинкой они становятся изысканным лакомством.
Ингредиенты
Яблоки 6 шт  сахар 50 г  сливочное масло 50 г  лимонная цедра 2 ч. л.
фундук (рубленный) 100 г  черный шоколад 50 г  сладкое красное вино 350 мл  Способ приготовления
Время готовки1 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Разогрейте духовку до 190 градусов. Смажьте маленький противень или форму для выпечки сливочным маслом.
У яблок срежьте верхушки и дно. Верхушки отложите, они вам понадобятся. С помощью ложки удалите сердцевины и часть мякоти яблок, следя за тем, чтобы не повредить бока.
Смешайте 3 столовые ложки сахара со сливочным маслом, лимонной цедрой, рубленными орехами и рубленным шоколадом. Полученной смесью наполните яблоки.
Сбрызните яблоки 180 мл вина. Накройте верхушками. Полейте оставшимся вином и присыпьте оставшимся сахаром.
Выпекайте в течение 45 минут, периодически поливая яблоки вином, которое останется на дне. Готовые яблоки подавайте теплыми, полив вином.
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