Ещё
Печенье с кешью и шоколадом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Печенье с кешью и шоколадом 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Печенье с шоколадной крошкой любят все дети. Добавьте в него орехи — и оно станет только вкуснее!
Ингредиенты
Сливочное масло 200 г  сухое молоко 25 г  сахарная пудра 100 г  разрыхлитель 0,5 ч. л.
мука 250 г  шоколад 300 г  кешью 200 г  яичные белки 2 шт  Способ приготовления
Время готовки45 мин Количество персон8 чел Уровень сложностиЛегко КухняАмериканская
Разогрейте духовку до 170 градусов.
Масло взбейте вместе с сахарной пудрой, пока смесь не побелеет. Добавьте сухое молоко, муку и разрыхлитель. Тщательно перемешайте до однородности.
Вмешайте в тесто мелко нарубленные орехи и шоколад. Сформируйте из теста плоское круглое печенье и выложите его на застеленный бумагой противень. Смажьте печенье яичным белком.
Выпекайте около 15-20 минут, пока печенье не станет золотисто-коричневым. Храните в закрытом контейнере.
Карельские вести: последние новости
Медовая кастелла Слойки с яблоками Яблочные маффины с крошкой
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Когда женщины стали скрывать грудь под одеждой8
Волочкова снялась голой на пляже185
Как немка стала африканкой с 19-м размером груди123
7 вещей, которые нужно держать в секрете
Анфиса Чехова поразила фанатов фото «до» и «после»15
Видео
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
00:15
Опухшую Волочкову подняли на смех
Звёзды
Безрукова рассказала о последних днях сына
Звёзды
00:38
Принц Уильям проболтался о поле будущего ребенка
Звёзды
00:57
Как живет после тяжелой травмы звезда «Дома-2»
Звёзды
02:30
Гениальный простой способ вставить нитку в иголку
Дом и сад
04:43
Муж-"козел" изуродовал дочь Распутиной
Звёзды
00:58
Беременную Хилькевич сравнили с хомяком
Звёзды
00:58
Буланова рассказала о возможной беременности
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение