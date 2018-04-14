Печенье с кешью и шоколадом

Печенье с шоколадной крошкой любят все дети. Добавьте в него орехи — и оно станет только вкуснее!

Ингредиенты

Сливочное масло 200 г сухое молоко 25 г сахарная пудра 100 г разрыхлитель 0,5 ч. л.

мука 250 г шоколад 300 г кешью 200 г яичные белки 2 шт Способ приготовления

Время готовки45 мин Количество персон8 чел Уровень сложностиЛегко КухняАмериканская

Разогрейте духовку до 170 градусов.

Масло взбейте вместе с сахарной пудрой, пока смесь не побелеет. Добавьте сухое молоко, муку и разрыхлитель. Тщательно перемешайте до однородности.

Вмешайте в тесто мелко нарубленные орехи и шоколад. Сформируйте из теста плоское круглое печенье и выложите его на застеленный бумагой противень. Смажьте печенье яичным белком.

Выпекайте около 15-20 минут, пока печенье не станет золотисто-коричневым. Храните в закрытом контейнере.