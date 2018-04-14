Готовимся к лету: как защитить кожу от солнца

Как только сходит снег, нас начинает атаковать реклама различных солнцезащитных средств, но в то же время исследования показывают, что кремы от солнца не спасают от рака кожи, а могут и сами внести вклад в развитие некоторых болезней. Кому верить и как защитить себя весной и летом, когда хочется впитать каждый лучик долгожданного солнца?

Опасность солнца

С детства мы помним ЗОЖ-лозунг «Солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья!». Но сейчас слышим в основном о вреде солнечных лучей. Не стоит бросаться в крайности и, как вампир, избегать дневного света. Но знать об опасностях, конечно, нужно. Избыточное пребывание на солнце, особенно в середине дня, приводит к образованию морщин (так называемому фотостарению), снижению эластичности кожи, увеличению риска развития рака кожи и молочной железы (при загорании топлес). Кожа истончается, ее легко поранить, а заживать царапины и болячки начинают дольше. На волосы тоже солнце действует не лучшим образом — приводит к сухости и ломкости.

Спасение на пляже

Но все минусы пребывания на солнце связаны в основном с неправильно выбранным временем или слишком долгим пребыванием на пляже. В целом же солнце полезно для нашего организма, ведь попадание солнечного света на кожу — основной фактор, способствующий образованию витамина (гормона) Д. Чтобы этот процесс происходил, нужно не просто подставить солнцу лицо и руки, но и оголить максимальную площадь тела. Делать это желательно, конечно, до полудня или после 16.00. При этом, если вы используйте солнцезащитные средства, ни о каком витамине Д речи быть не может, ведь кожа защищена не только от вреда, но и от пользы. Кроме того, многие солнцезащитные средства наносят организму вреда больше, чем ультрафиолет.

Итак, средства от солнца делятся на три категории: натуральные «щиты», химическая защита и натуральные масла, поддерживающие защитные системы кожи.

К первым относятся средства с диоксидом цинка или титана. Они продаются в магазинах и отделах с натуральной косметикой.

Ко вторым — практически все средства масс-маркета и люксовые, представленные в привычных магазинах.

А к третьим — натуральные масла семян моркови, малины, кокосовое масло и некоторые другие.

Какое средство от солнца выбрать?

Средства с диоксидом цинка образуют на коже своеобразный щит, который отражает солнечные лучи. То есть полностью препятствует образованию витамина Д в организме, но защищает от ультрафиолета. Не используйте кремы с наноцинком, потому что он может проникнуть в ткани. Если частицы цинка достаточно велики, они не проникают в организм через кожу, а значит, не наносят вреда. Их минус — белый цвет после нанесения. Пользоваться кремами, полностью блокирующими солнечные лучи, следует только в том случае, если вы не можете найти тень или скрыться от солнца в самый пик жары. В других случаях нужно давать коже впитать лучи, чтобы образовалось достаточно витамина Д.

Несмотря на широкую рекламу, лучше избегать солнцезащитных средств на основе различных химических ингредиентов. Большинство из них не остается на коже, а проникает внутрь, постепенно отравляя организм и вмешиваясь в работу гормональной системы. Особенно опасны спреи от солнца, потому что они попадают в организм дополнительно через дыхательную систему.

Помните о том, что эти средства созданы для того, чтобы защищать кожу от ожогов, а не для того, чтобы «жариться» на пляже весь день. От рака кожи из-за чрезмерного пребывания на солнце эти кремы не защищают! Даже если вы каждые полчаса будет мазаться кремом, это не поможет защитить ваш организм от воздействия ультрафиолета в полуденную жару.

Натуральные масла обладают низким SPF-фильтром, но имеют массу преимуществ перед вышеперечисленными средствами. Они увлажняют кожу, препятствуют ее истончению и образованию преждевременных морщин. И конечно, они полностью безопасны. Купить масла можно на iherb.

Но, какое средство вы бы ни выбрали, помните о том, что весь день пребывать на солнце вредно в любом случае! Самый безопасный вариант пребывания на солнце — это шляпа с широкими полями, зонтик, любая тень и легкая свободная одежда, максимально покрывающая тело.

Защита изнутри

Если вы хотите серьезно подойти к защите своей кожи в летний сезон, придется внести некоторые перемены в свой рацион. Наш организм — отличная система! Если ему не мешать, то он может справиться практически с любой проблемой. Поэтому правильно подобранное питание поможет коже создать собственный защитный барьер.

В первую очередь стоит пересмотреть свой рацион на наличие продуктов, вызывающих воспалительные процессы. Это поможет защититься от рака и проблем с кожей. Избегайте белой муки, рафинированного сахара, шлифованных круп, полуфабрикатов и фастфуда. Включите в свой рацион лен, семена чиа, тыквенные семечки, оливковое масло холодного отжима, различные орехи — здоровые жиры помогают укрепить защитные функции кожи. Налегайте на зеленые листовые овощи и ягоды, так как в них содержатся антиоксиданты, защищающие клетки. Перейдите с пакетированного на заварной зеленый или белый чай. Морковь, помидоры, красный болгарский перец, лосось, абрикосы — это продукты помогут коже вырабатывать защитный мелатонин, а вам ровно и красиво загорать.