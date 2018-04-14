Ещё
Слойки с яблоками
Далее:
Читайте также:
Ещё

Слойки с яблоками 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Для приготовления этого десерта не понадобится много времени и сил, а результат превзойдет все ваши ожидания!
Ингредиенты
Яблоки 3 шт  коричневый сахар 90 г  корица 0,5 ст. л.
сливочное масло 2 ст. л.
слоеное тесто 3 листа
Способ приготовления
Яблоки очистите, удалите сердцевины и нарежьте мякоть маленькими кубиками.
Время готовки45 мин Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Смешайте в миске коричневый сахар, корицу и растопленное масло. Добавьте яблоки, тщательно перемешайте и разогрейте в микроволновке или на плите. Затем остудите.
Раскатайте тесто, нарежьте его на кусочки нужной вам формы. Выложите начинку, заверните и защипайте края. Сделайте на верхней части слоек небольшие надрезы. Смажьте разболтанным яйцом или смесью воды и сахара. Выложите на смазанный маслом противень.
Выпекайте при температуре 175 градусов в течение 20-25 минут, пока слойки не станут золотисто-коричневого цвета.
Карельские вести: последние новости
Медовая кастелла Яблочные маффины с крошкой Салат из арбуза с рукколой
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Когда женщины стали скрывать грудь под одеждой8
Волочкова снялась голой на пляже185
Как немка стала африканкой с 19-м размером груди123
7 вещей, которые нужно держать в секрете
Анфиса Чехова поразила фанатов фото «до» и «после»15
Видео
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
00:15
Опухшую Волочкову подняли на смех
Звёзды
Безрукова рассказала о последних днях сына
Звёзды
00:38
Принц Уильям проболтался о поле будущего ребенка
Звёзды
00:57
Как живет после тяжелой травмы звезда «Дома-2»
Звёзды
02:30
Гениальный простой способ вставить нитку в иголку
Дом и сад
04:43
Муж-"козел" изуродовал дочь Распутиной
Звёзды
00:58
Беременную Хилькевич сравнили с хомяком
Звёзды
00:58
Буланова рассказала о возможной беременности
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение