Слойки с яблоками

Для приготовления этого десерта не понадобится много времени и сил, а результат превзойдет все ваши ожидания!

Ингредиенты

Яблоки 3 шт коричневый сахар 90 г корица 0,5 ст. л.

сливочное масло 2 ст. л.

слоеное тесто 3 листа

Способ приготовления

Яблоки очистите, удалите сердцевины и нарежьте мякоть маленькими кубиками.

Время готовки45 мин Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Смешайте в миске коричневый сахар, корицу и растопленное масло. Добавьте яблоки, тщательно перемешайте и разогрейте в микроволновке или на плите. Затем остудите.

Раскатайте тесто, нарежьте его на кусочки нужной вам формы. Выложите начинку, заверните и защипайте края. Сделайте на верхней части слоек небольшие надрезы. Смажьте разболтанным яйцом или смесью воды и сахара. Выложите на смазанный маслом противень.

Выпекайте при температуре 175 градусов в течение 20-25 минут, пока слойки не станут золотисто-коричневого цвета.