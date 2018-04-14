Слойки с яблоками 

Для приготовления этого десерта не понадобится много времени и сил, а результат превзойдет все ваши ожидания!
Ингредиенты
Яблоки 3 шт коричневый сахар 90 г корица 0,5 ст. л.
сливочное масло 2 ст. л.
слоеное тесто 3 листа
Способ приготовления
Яблоки очистите, удалите сердцевины и нарежьте мякоть маленькими кубиками.
Время готовки45 мин Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Смешайте в миске коричневый сахар, корицу и растопленное масло. Добавьте яблоки, тщательно перемешайте и разогрейте в микроволновке или на плите. Затем остудите.
Раскатайте тесто, нарежьте его на кусочки нужной вам формы. Выложите начинку, заверните и защипайте края. Сделайте на верхней части слоек небольшие надрезы. Смажьте разболтанным яйцом или смесью воды и сахара. Выложите на смазанный маслом противень.
Выпекайте при температуре 175 градусов в течение 20-25 минут, пока слойки не станут золотисто-коричневого цвета.