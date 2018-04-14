Медовая кастелла

Кастелла — это популярный в Японии десерт, который пришел в эту кухню из португальской.

Ингредиенты

Яичные желтки 5 шт яичные белки 4 шт сахар 125 г мука 100 г коричневый сахар 15 г мед 50 г Способ приготовления

Время готовки1,5 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиСредне КухняЯпонская

Прямоугольную форму для выпечки тщательно выследите фольгой. на дно положите вырезанный по форме кусок бумаги для выпечки. Посыпьте дно коричневым сахаром. Разогрейте духовку до 160 градусов.

Взбейте белки с помощью миксера в течение примерно 30 секунд, затем продолжайте взбивать, порциями добавляя сахар. Взбивайте, пока сахар не растворится, до твердых пиков.

Добавьте по одному желтки, каждый раз тщательно взбивая. Затем всыпьте муку и взбейте на низкой скорости до однородности. Влейте разведенный 2-3 столовыми ложками горячей воды мед и еще раз хорошо взбейте.

Поставьте на подготовленную форму для выпечки сито и влейте в него тесто. Процедитетесто в форму, помогая силиконовой лопаткой. Слегка постучите формой о стол, чтобы избавиться от крупных пузырьков воздуха.

Выпекайте в разогретой духовке около 1 часа, проверяя готовность зубочисткой. Затем выньте из духовки и «уроните» форму на стол с высоты примерно 30 см. Охладите пирог. Переверните его, снимите фольгу и пергамент. Затем заверните пирог в пленку и оставьте его перевернутым минимум на ночь. Обрежьте края и нарежьте пирог на порции.