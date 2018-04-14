1200 яиц, сыр, лук и свежая зелень: на Красную горку в Ялуторовске пожарили гигантскую яичницу

Гастрономическое шоу на Сретенской площади в честь празднования Красной горки устроили в эту субботу, 14 апреля. Народное гуляние и шумный концерт пришлись ялуторовчанам и гостям мероприятия по нраву. Но ещё больше сибиряки оценили пожаренную на трёхметровой сковороде гигансткую яичницу, угоститься которой бесплатно могли все желающие.

Раз угощение гигантских размеров, то и дров для его приготовления понадобилось немало: 50 килограммов, между прочим

Немного терпения, масса усилий — и готово! Можно пробовать

— В этом году яичница сделана по новому уникальному рецепту. По традиции тем, кто отведает это наше угощение, весь год будут сопутствовать успех и удача. А подарит бодрость духа и поможет утолить жажду целебный травяной чай из двухметрового самовара-великана, — поделились секретами сотрудники администрации Ялуторовска, где и проходит праздник.

Наши коллеги успели отхватить себе по порции этой самой яичницы. Говорят, что очень вкусно! Поверим на слово (ну а что ещё остаётся?)

Кроме дегустации разных вкусностей пришедшие на праздник смогли увидеть представление уличного театра, стать участниками интересных мастер-классов и заглянуть на ярмарку невест. Ну а если вы не смогли попасть сегодня в этот гостеприимный город, чтобы поглазеть на всё вживую, предлагаем посмотреть нашу видеотрансляцию. Можете сделать это прямо сейчас.

Кстати, тяга к приготовлению блюд в огромных посудинах у ялуторовчан появилась уже давно. В этом году на Масленицу здесь в 12-й раз попытались испечь огромный блин, в прошлом году замахнулись на исполинский манник и гигантскую грибницу. Все блюда, кроме многострадальных блинов, удаются на славу и тут же съедаются дегустаторами из народа.