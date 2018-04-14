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Почему вам нужно съедать горсть орехов каждый день?
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Почему вам нужно съедать горсть орехов каждый день? 

КТО?ЧТО?ГДЕ? 36 минут назад
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Орехи являются отличным перекусом, потому что они не только быстро дают ощущение сытости, но и богаты витаминами, минералами, антиоксидантами, белком и здоровыми жирами. 1-2 горсти орехов спасут вас от голода между приемами пищи. Но для того, чтобы получить из орехов максимум пользы, нужно учитывать несколько моментов.
Орехи должны быть сушеными, а не жареными. Перед употреблением большинство орехов нужно замачивать для лучшего усвоения. Орехи не должны быть покрыты глазурью, сахаром, солью или чем-то еще. Для того чтобы получить все полезные вещества, нужно комбинировать разные виды орехов. Это калорийный перекус, поэтому не стоит съедать больше 20-30 орешков в день.
Польза орехов
Конечно, состав у разных орехов разный, но в целом обо всех орехах можно сказать, что они являются здоровым перекусом, дающим организму хороший заряд энергии. Благодаря клетчатке и качественным жирам, орехи улучшают пищеварение, нормализуют уровень сахара и холестерина в крови. Жиры способствуют улучшению работы мозга, борются с воспалительными процессами, укрепляют волосы, ногти и благотворно влияют на состояние кожи. Регулярное употребление орехов способствует замедлению появления морщин. Большое содержание антиоксидантов и минералов, таких как магний, цинк, кальций, селен, защищают клетки от преждевременного разрушения. Витамины группы В оздоравливают нервную систему. Если вы боитесь набрать лишний вес, не избегайте орехов. Они дают ощущение сытости надолго, что поможет избежать более калорийных и вредных перекусов.
Орехи и здоровье сердца
Многочисленные исследования показывают, что употребление орехов особенно полезно для здоровья сердечно-сосудистой системы. Здоровые жиры, содержащиеся в орехах, естественным образом нормализуют уровень холестерина в крови, препятствуя образованию бляшек. Конечно, при условии, что ваше остальное питание и образ жизни не перекрывают негативом всю пользу. Кроме того, орехи оздоравливают сосуды и артерии. В сочетании с зелеными листовыми овощами, да и вообще с овощами в целом, получается полный цикл защиты кровеносной системы. Аминокислота L-аргинин укрепляет стенки артерий и препятствует сгущению крови, улучшая кровообращение в органах и тканях. В средиземноморской диете орехи занимают значительное место, а этот тип питания известен тем, что защищает от инфарктов и инсультов.
Какие орехи есть?
Чередуйте разные виды орехов в своем рационе. В целом по составу они похожи, но различия все-таки есть, поэтому будет логичным периодически менять свои предпочтения. Орехи можно употреблять как перекус, добавлять для сытности в смузи, выпечку или салаты.
Миндаль
Миндаль является хорошим источником кальция, а значит, при регулярном употреблении защищает кости и способствует защите от остеопороза. Кроме того, миндаль содержит витамин Е, улучшающий состояние кожи и волос. Кожица миндальных орехов содержит вещества, защищающие сердечно-сосудистую систему, — флавоноиды.
Бразильский орех
Конечно, этот гигант не стоит употреблять по 20 штук в день, достаточно будет и 10. Бразильский орех является источником селена, который улучшает работу щитовидной железы. Эти орехи укрепляют иммунитет и способствуют более быстрому заживлению ран и царапин.
Кешью
Кешью особенно полюбились веганам за то, что содержат легко усвояемый белок, а также железо, магний и цинк. Из кешью получаются отличные соусы и «майонез». Для этого нужно замочить орехи на ночь, а утром измельчить в блендере с солью и специями по вкусу.
Лесной орех (фундук)
Содержание в этих орехах фолиевой кислоты помогает поддерживать нормальный уровень аминокислоты гомоцистеина в организме. Это защищает от развития болезни Паркинсона, а также сердечно-сосудистых заболеваний. Из замоченных орехов, фиников и какао-порошка можно приготовить полезную домашнюю Нутеллу.
Пекан
Один из самых дорогих орехов. И не зря, ведь в пекане содержится большое количество полезных веществ — витамины группы В, олеиновая кислота (как в авокадо и оливковом масле), антиоксиданты и растительные стерины, укрепляющие сосуды и артерии. Эти орехи помогают поддерживать нужный уровень энергии и борются с симптомами хронической усталости.
Фисташки
Фисташки содержат витамины группы В и антиоксиданты лютеин и зеаксантин, продлевающие здоровье и молодость глаз. Также в них содержатся калий и качественная клетчатка. Конечно, фисташки должны быть натуральными, без соли и и ароматизаторов.
Грецкие орехи
Грецкие орехи являются источником омега-3 жирных кислот, необходимых для работы мозга и сердца, а также улучшающих состояние кожи, волос и ногтей.
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