7 продуктов для здорового сердца

Согласно последним исследованиям, 8 из 10 жителей развитых стран находятся на прямом пути к болезням сердца, несмотря на то, что в их силах снизить этот риск минимум наполовину. Достаточно лишь по возможности избегать встречи с пятью «всадниками сердечного апокалипсиса»: курением, ожирением, диабетом, высокими уровнями холестерина и кровяного давления. Задача упрощается, если присмотреться и заметить, что четыре последние проблемы вполне разрешимы при помощи некоторых незамысловатых диетических изменений. Но начнем мы совсем не с ограничений, а, наоборот, с добавления в рацион некоторых продуктов, способных оперативно оказать положительное влияние на сердечно-сосудистую систему.

— Темный шоколад —

Не самый очевидный продукт в этом списке наверняка порадует тех, кто не знал, чем оправдать свою тягу к шоколаду. В ходе одного долгосрочного исследования выяснилось, что у женщин, съедавших 1-2 порции качественного шоколада в неделю, наблюдалось 32-процентное снижение риска развития сердечной недостаточности. У мужчин это значение находилось на отметке 17%, но и количество потребляемых с какао противовоспалительных соединений полифенолов и флавонолов у них, как правило, было меньше.

Самым полезным для сердца считается темный шоколад с содержанием какао более 75%, в то время как обо всем, где какао-бобов около 60%, лучше навсегда забыть.

— Эдамаме —

В этих молодых соевых бобах содержится огромное количество магния, фолиевой кислоты и калия, которые напрямую влияют на снижение кровяного давления и риска болезней сердца. Волокна эдамаме стимулируют естественную выработку липопротеинов низкой плотности, притягивающих к себе «плохой» холестерин из крови. Еще одной причиной не упускать до 11 грамм соевого белка и 5 грамм пищевых волокон всего из одной порции на 100 ккал — это огромное количество интересных рецептов с эдамаме.

— Чай ройбуш —

Исследовали ученые и влияние стрессовых ситуаций на повышение риска возникновения воспалительных процессов в организме и, как следствие, ожирение, диабет и рак. В тревожном состоянии организм стимулирует выработку кортизола, вытягивающего липиды из крови и «складирующего» их в виде жировых клеток. Чтобы избежать лишних волнений, исследователи советуют пить чай ройбуш, в состав которого входит ингредиент аспалатус. Он уменьшает концентрацию стрессового гормона, вызывающего голод и накопление жира. При этом выпитая на ночь чашка такого напитка способствует более глубокому сну, что также повышает порог стрессоустойчивости.

— Помидоры —

Хорошая новость в том, что помидор — это один из самых популярных у людей не крахмалистых «овощей», а значит, огромная часть населения получает дополнительную порцию ликопина, обладающего антиоксидантными свойствами. Приятно и то, что в процессе варки и обработки свойства эти только улучшаются, правда, они все-таки выше у органических плодов, а не тех, что выращивают массово. Ученые даже создали концентрированные «томатные таблетки», демонстрирующие вдвое лучший по сравнению с плацебо результат по расширению кровеносных сосудов.

— Грецкие орехи —

Немало антиоксидантов и Омега-3 жирных кислот содержится и в грецких орехах, горсть которых в день способна снизить риск возникновения смертельных осложнений на сердце на целых 40%. Особо отмечается, что полезней всего в орехах их эфирные масла, освободить которые можно обжарив плоды на сухой сковороде до появления характерного аромата. Не лишним будет и поискать разлитое по бутылкам масло грецкого ореха, небольшим количеством которого можно вдобавок к маслу оливковому заправлять салаты или макаронные блюда.

— Льняное семя —

Всего одна столовая ложка семян льна содержит до 3 грамм пищевых волокон при калорийности в 55 ккал. Хорошее соотношение, если учесть, что они являются богатейшим источником Омега-3 жирных кислот, помогающих уменьшить воспалительные процессы и предотвратить резкие перепады настроения. Основным препятствием для использования семян льна в приготовлении горячей пищи является то, что у них достаточно низкая температура дыма, но они идеальны в виде добавки к ореховым коктейлям или посыпки для салатов и йогурта.

— Проросший чеснок —

Обычно зубчики с ярко-зелеными побегами заканчивают свою «карьеру» в мусорном ведре, ведь от них исходит уже не так много аромата, как от свежего чеснока. И совершенно напрасно, ведь в них антиоксидантная активность в разы выше, а у людей, регулярно едящих проросший чеснок, количество бляшек в артериях заметно меньше. Под регулярностью подразумеваются до четырех зубчиков в день, что даже с учетом слабой интенсивности аромата порой бывает чересчур. На помощь приходит медицина, уже придумавшая экстракт чеснока без запаха, дневная норма которого при все той же пользе составляет всего 4 мл.