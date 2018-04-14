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Значение фолиевой кислоты для организма
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Значение фолиевой кислоты для организма 

МедикФорум 18 минут назад
Фото: МедикФорум
Фолиевая кислота или витамин B9 (также называемая фолатом или фолацином) необходимы для производства энергии и сильной иммунной системы. Крайне важно хорошее здоровье каждой клетки в организме, включая клетки кожи, клетки, которые выстраивают тонкую кишку, и красные и белые клетки крови. Фолиевая кислота помогает формировать ДНК и РНК в наших генах, которые необходимы для регулирования образования клеток, эритроцитов, клеток кожи и клеток, которые выстраивают ваш тонкий кишечник. Врачи рассказали сайту МедикФорум, что говядина и куриная печень, а также листовые зеленые овощи, такие как брокколи, шпинат, высоки в фолиевой кислоте. И шпинат является одним из лучших натуральных источников витамина B6 — половина фунта свежего шпината содержит 463 микрограмма фолиевой кислоты, общее рекомендуемое диетическое пособие (RDA) для большинства людей! Другие природные источники витамина B9 включают фрукты, особенно бананы, апельсины; пивные дрожжи, зародыши пшеницы, рис, ячмень, всевозможные бобы и горох, молоко, грибы, корнеплоды, лосось, тунец и спаржа. В качестве свидетельства преимуществ, предоставляемых B9, FDA также теперь нуждается в обогащении фолиевой кислотой всего хлеба, муки, кукурузной муки, риса, лапши, макаронных изделий и других продуктов из зерна. Что касается того, следует ли вам принимать добавки Витамин B9, следует отметить, что фолиевая кислота является водорастворимой (вы поглощаете только примерно половину потребляемой фолиевой кислоты) и легко разрушается путем микроволновой обработки, обработки, переваривания или повторного нагрева. Это затрудняет получение RDA из вашей диеты в одиночку. Кроме того, есть некоторые свидетельства того, что фолиевая кислота действительно лучше всасывается в систему в ее дополнительной форме, особенно в сочетании с витамином В12 и витамином С. Витамин С предотвращает быстрое разрушение фолиевой кислоты в организме. Для всех 11 лет и старше рекомендуемое ежедневное пособие составляет 400 микрограммов. Женщины нуждаются в дополнительных 400 микрограммах фолиевой кислоты каждый день во время беременности и еще 100 микрограммов при грудном вскармливании. Поскольку фолиевая кислота необходима для правильного функционирования ДНК и РНК-генетики, она имеет решающее значение для развития нормального плода. Все женщины детородного возраста должны получать 400 микрограммов каждый день, независимо от того, считают они себя беременными или нет. Критические события в развитии плода, такие как регуляция развития нервных клеток у эмбриона, происходят в течение первых 6 недель беременности. Доказано, что 400 микрограмм фолиевой кислоты снижают вероятность дефекта нервной трубки (NTD) на 50 и 75 процентов! Наиболее распространенными формами НТД являются расщепление позвоночника (дети рождаются с открытыми спинномозговыми нервами). Ранее врачи доказалиопасность неконтролируемого употребления фолиевой кислоты.
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