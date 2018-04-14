Кухня в помощь красоте 

Порой милые дамы не задумываются о том, что все те продукты, которые есть на кухне могут помочь в поддержании естественной красоты. Сметана очень полезна не только для организма, но и для внешности. Ее можно наносить в качестве маски как для волос, так и для лица и тела. Огурцы, кабачки — отличные тонизирующие средства для лица и шейки. Можно просто нарезать кружочками огурец и положить его на лицо на несколько минут. Это позволит снять усталость, а можно из огуречного сока получить отличную тонизирующую водичку, если прохладной огуречной водой протереть кожу лица и шеи, то вы почти сразу увидите, как будете сиять. Греча, рис, а также овсяные хлопья могут послужить отличными отшелушивающими средствами. Если овсяные хлопья настоять с добавлением молока и нанести на лицо до полного высыхания, а затем смыть — получится отличная маска-скраб. Гречневую крупу или рис можно размельчить до мелких частичек и смешать со сметаной, затем массирующими движениями нанести на лицо и смыть. Кожа очиститься от ороговевших клеток с помощью такого простого гаммажа. Если морковный сок (свежевыжатый) смешанный с отваром луковой чешуи добавить в воду во время принятия ванны, то никакой солярий не нужен, кожа приобретёт оттенок загара. Фруктовые уксусы смешанные с водой являются отличным ополаскивателем для закрепления цвета окрашенных волос. Мед будет отличным питательным бальзамом для губ. Несколько капель оливкового масла превосходно смягчит кожу рук. Клубника хорошее средство для поддержания цвета лица, достаточно вспомнить кадр из фильма «Москва слезам не верит» с героиней Ирины Муравьевой. Из всего выше описанного и конечно же много что еще можно будет написать о пользе овощей и фруктов, напрашивается вывод, что натуральная косметика всегда под рукой, и можно хорошенько сэкономить. Ранее были названы пять способов избежать пищевого отравления летом.