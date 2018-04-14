В чем польза натуральных масел

Натуральные масла содержатся в стеблях, листьях и других частях растений. Чем же они так хороши и почему столь любимы современными косметологами?

Масло марулы

Дерево, из плодов которого получают маруловое масло, растет на западе и юге Африки. В средних широтах оно стало известно не так давно, но почти сразу же завоевало огромное уважение потребителей. Масло марулы богато витаминами и жирными омега-кислотами. Оно укрепляет волосы, превосходно увлажняет и питает даже очень сухую кожу. Причем, впитывается быстро, не оставляя после себя жирного блеска.

Масло чайного дерева

Этот продукт получают путем перегонки листьев экзотического растения мелалеуки. Масло является превосходным антисептиком. Его используют в производстве ополаскивателей для рта и кремов от угревой сыпи.

Аргановое масло

Этот ароматный продукт получают из плодов марокканской аргании. Благодаря богатому содержанию полифенолов и жирных кислот он борется со старением кожи. И не просто покрывает ее увлажняющей пленкой, а стимулирует синтез коллагена в глубоких слоях эпидермиса. Подходит для любого типа кожи.

Ромашка и мята перечная

Цветы и листья этих растений многие привыкли заваривать как успокаивающий чай. Мало кто знает, что из них производят и крайне полезные масла. Ромашковое — великолепный антисептик. Масло мяты перечной питает кожу и успокаивает нервы.

Кокос

Масло этого тропического растения давно используется для заживления и питания раздраженной, склонной к аллергическим высыпаниям кожи. Средство устраняет шелушение, заживляет трещины, осветляет пигментные пятна.

Шиповник и морковь

Витамином А обогащают многие средства по уходу за кожей. Он стимулирует выработку коллагена и рост новых клеток. В максимальном количестве этот витамин можно найти в масле шиповника и моркови. Косметологи советуют этот продукт для лечения акне и омоложения стареющей кожи.

Розмариновое и касторовое масла

Дамам, которые грезят о густых и крепких волосах, стоит обзавестись парочкой флакончиков розмаринового и касторового масел. Оба средства великолепно укрепляют волосы. Розмариновое масло даже используют для лечения возрастной андрогенной алопеции. Касторовое — для укрепления и стимуляции роста бровей и ресниц.

Оливки и авокадо

Масла этих плодов исключительно распространены в косметологии. Они питают и укрепляют ослабленные волосы и ногти. Втирайте масло любого из растений в ногтевую пластинку и кутикулу, и очень скоро вы станете обладательницей роскошного маникюра.

Масло кунжута

Это средство сейчас используют для полоскания рта. Масло кунжутных семечек укрепляет десны, дезинфицирует, борется с гингивитом и придает дыханию приятный аромат.

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