Ученые дали советы о том, как худеть без голодания

Специалисты из Тафтского университета предложили для похудения есть продукты, которые эффективно утоляют голод, позволяя не набирать лишние калории. Так, исследователи советуют для обретения стройной фигуры съедать перед основным приемом пищи одно-два яблока. В процессе переваривания этих фруктов вырабатывается гормон GLP-1, который активизирует сигналы о насыщении, обрабатываемые мозгом, рассказали ученые. Перекус яблоком до еды ускорит обмен веществ и поспособствует тому, что чувство сытости наступит быстрее. За обедом ешьте кабачки и огурцы, их употребление также помогает съедать меньше жирной, сладкой и калорийной еды, от избытка которой и растет вес. Кроме того, в ежедневном меню должны быть продукты, содержащие растительные белки. «Растительные белки насыщают и пополняют энергией организм быстрее, чем жиры или углеводы», — отметили ученые. Полезны для стройности и каши. Каша — это достаточно калорийное блюдо, но тарелка каши в день многим пойдет только на пользу. В особенности полезны каши из круп с низким гликемическим индексом.

«Порция овсяной каши, сваренной на воде, наполняет желудок в два раза больше, чем хлопья, съеденные всухомятку. Отвары круп обладают заживляющим действием на слизистые желудка и понижают кислотность, что важно, если имеются гастрит и язва», — поделились мнением эксперты.

В целом, утверждают ученые, натуральные фрукты и овощи с невысоким гликемическим индексом и низким содержанием сахара — это продукты номер один для худеющих. В них много воды, кислорода и клетчатки, которые поддерживают тонус организма и позволяют обходиться без калорийной еды для того, чтобы быть энергичным. Ранее МедикФорум писал о том, что худеющим может помочь яблочный уксус.