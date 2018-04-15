Алкалиновая диета: худеем, как звезды Голливуда

На улице стало уже совсем тепло, да и лето не за горами — пора, когда хочется всем продемонстрировать свою фигуру в легком коротком платье. Для того, чтобы вернуть своему телу идеальные формы, которые были потеряны за долгие зимние месяцы, о диете стоит задуматься уже сейчас.

Если вам не хочется сильно ограничивать себя, то прекрасным выбором рациона питания станет алкалиновая диета. Её успели испытать на себе уже многие мировые знаменитости. Такие звезды Голливуда, как Гвинет Пэлтроу Жизель Бундхен с удовольствием рассказывают о ней.

Разработали эту чудодейственную диету врачи Наташа Коррет и Вики Эджсон. Они несколько лет назад выяснили, что кислотно-щелочной баланс в организме, который зачастую сокращают как pH, влияет не только на состояние кожи, но и на фигуру. Ваше тело работает в наиболее оптимальном режиме, если pH — в норме от 7,35 до 7,45. Каждый продукт, который вы потребляете, влияет на кислотно-щелочной баланс, потому что при переваривания дает одну из двух реакций: кислотную или щелочную.

Если вы будете есть ту еду, которая провоцирует реакцию только одного типа, то ваш организм в скором времени отреагирует на такую диету. При нарушении равновесия pH постепенно начнутся проблемы с пищеварением, лишним весом и сухостью кожи. Чтобы избежать этих всех неприятных последствий, адепты алкалиновой диеты диеты предлагают просто соблюдать щелочной баланс в организме. Вы можете есть практически все, главное — удерживать пропорции: 20 процентов кислотных продуктов в день и 80 процентов щелочных. Упор, в первую очередь, стоит сделать на грибы, овощи и некоторые фрукты. К щелочным продуктам относятся: огурцы сельдерей свекла кабачки брокколи белокачанная капуста и многое другое Из фруктов вам прекрасно подойдуn: груши бананы яблоки авокадо манго цитрусовые

Также вы можете спокойно есть отварную рыбу и мясо, а заодно и зерновые культуры. Приятным бонусом станут тыквенные семечки и миндаль, которые можно потреблять в неограниченном количестве. Но, как и при любой диете, от некоторых продуктов все же стоит отказаться. Во всяком случае необходимо значительно сократить их потребление. В этот запретный список войдут: виноград сухофрукты кукуруза коровье молоко арахис и фундук жареное мясо и рыба яйца консервы рафинированный сахар крепкий кофе и сладкие газированные напитки Не расстраивайтесь, если увидели в списке запрещенных продуктов ваше любимое лакомство. В среднем, на такой диете вы сможете потерять до 4 килограммов в месяц. Так что до лета вы точной успеете восстановить форму.