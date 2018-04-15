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Торт «Медовик»
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Торт «Медовик» 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Вам понадобится:
сахар — 320 г  яйца — 3 шт.
сода — 38 г  мука пшеничная «Макфа» — 895 г  лимонный фреш — 38 мл  мед гречишный — 190 г  масло сливочное — 130 г  сахарная пудра —520 г  сливки 33% — 1010 мл  сметана 20% — 1010 мл  Приготовление:
Сахар смешать со сливочным маслом, нарезанным средним кубиком. Добавить мед и поставить в сотейник на водяную баню. Держать, помешивая, до растворения сахара и образования однородной массы. Снять смесь с паровой бани и дать ей остыть. По-отдельности взбить венчиком до однородной массы белки и желтки. В слегка теплую медово-сливочную массу ввести взбитые яйца, перемешать и вновь поставить на водяную баню. Соду погасить соком лимона и ввести в общую массу. Постоянно помешивая деревянной лопаткой, дождаться, когда тесто слегка поднимется и начнут появляться пузырьки. Снять с огня. Дать смеси немного остыть и постепенно ввести просеянную муку. Тщательно перемешать до образования однородной массы. Тесто разделить на 6 частей по 300 г и тонко раскатать каждую часть в пласт высотой 0,3 см. Коржи выкладывать на силиконовый коврик или противень и выпекать по 7 минут в духовке, разогретой до 170 градусов, до темно-коричневого цвета. Дать коржам остыть и выровнять их. Из обрезков с помощью блендера сделать крошку.
Приготовление крема:
В миксер добавить сметану и взбить. Отдельно взбить сливки с сахарной пудрой, затем смешать их со сметаной. Собрать медовик, промазывая слои кремом, включая верх и бока. Обсыпать крошкой.
Фото: архив ресторана
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