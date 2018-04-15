Эксперты о картофеле: помогает худеть и оздоровляет 

Картофель, несмотря на «страшилки» о его способности полнить, на самом деле может помочь похудеть. Кроме того, его употребление полезно при ряде болезней, сообщили авторы телепрограммы «Еда живая и мертвая» на НТВ. Эксперты призвали перестать считать картошку продуктом, от которого толстеют, — они утверждают, что это не так. Поправляются люди от того, как они готовят картофель, подчеркивают специалисты. Этот продукт не нужно жарить в большом количестве масла или готовить пюре с жирными ингредиентами. Тем, кто хочет иметь стройную фигуру, картофель следует варить или запекать в мундире. Картошка полезна тем, что богата калием, — этот минерал улучшает функции сердца, снижает давление, помогает выводить лишнюю воду. Из картофеля, даже если его жарили, калий усваивается лучше, чем из лекарственных препаратов и биодобавок, утверждают специалисты. Помимо этого в картофеле содержатся витамины В и С. Мало кто знает, но картошку можно употреблять в сыром виде. При этом уровень сахара в крови повышается не так быстро, как при употреблении приготовленного картофеля. Но эксперты рекомендуют избегать использования в пищу проросших и мягких корнеплодов, которые не только становятся практически бесполезными из-за потери питательных веществ, в таких картофелинах появляется опасный токсин — соланин. Ранее МедикФорум писал о том, что ученые посоветовали ежедневно есть яблоки — эти фрукты по слова специалистов гармонизируют состояние человека.