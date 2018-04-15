Простое и легкое блюдо — запеченный картофель с зеленью и сыром. Весной вполне актуально, когда уже не хочется перегружать желудок тяжелыми мясными блюдами. Наслаждайтесь!
Запеченный картофель с сыром/Фото: К. Виноградов/BurdaMedia
Понадобится:
12 небольших клубней картофеля,
700 мл мясного бульона,
2 зубчика чеснока,
2 лавровых листа,
4 горошины черного перца,
200 г тертого сыра,
2 маленькие красные луковицы,
2 стебля сельдерея,
70 г листового салата,
4 ст. ложки растительного масла,
соль, молотый черный перец.
Приготовление:
Духовку нагреть до +190°C. Картофель очистить, вымыть, каждый клубень разрезать пополам и надрезать в виде веера.
Выложить в глубокий противень, залить бульоном, положить чеснок (можно рубленый), лавровый лист, перец горошком и поставить в духовку на 30 минут.
Затем посыпать тертым сыром и запекать до образования румяной корочки.
Красные луковицы очистить и нарезать тонкими колечками. Стебель сельдерея нарезать ломтиками. Листовой салат вымыть, обсушить и нарвать.
Лук, сельдерей и салат перемешать, посолить, поперчить и полить растительным маслом. Подать вместе с запеченным картофелем.
Время приготовления: 1 час. В одной порции 320 ккал.