Ещё
Запеченный картофель с сыром — ужин по-весеннему
Далее:
Читайте также:
Ещё

Запеченный картофель с сыром — ужин по-весеннему 

7dach.ru 3 часа назад
Фото: 7dach.ru
Простое и легкое блюдо — запеченный картофель с зеленью и сыром. Весной вполне актуально, когда уже не хочется перегружать желудок тяжелыми мясными блюдами. Наслаждайтесь!
Запеченный картофель с сыром/Фото: К. Виноградов/BurdaMedia
Понадобится:
12 небольших клубней картофеля,
700 мл мясного бульона,
2 зубчика чеснока,
2 лавровых листа,
4 горошины черного перца,
200 г тертого сыра,
2 маленькие красные луковицы,
2 стебля сельдерея,
70 г листового салата,
4 ст. ложки растительного масла,
соль, молотый черный перец.
Приготовление:
Духовку нагреть до +190°C. Картофель очистить, вымыть, каждый клубень разрезать пополам и надрезать в виде веера.
Выложить в глубокий противень, залить бульоном, положить чеснок (можно рубленый), лавровый лист, перец горошком и поставить в духовку на 30 минут.
Затем посыпать тертым сыром и запекать до образования румяной корочки.
Красные луковицы очистить и нарезать тонкими колечками. Стебель сельдерея нарезать ломтиками. Листовой салат вымыть, обсушить и нарвать.
Лук, сельдерей и салат перемешать, посолить, поперчить и полить растительным маслом. Подать вместе с запеченным картофелем.
Время приготовления: 1 час. В одной порции 320 ккал.
7dach.ru: последние новости
Картофельный суп с зеленью по рецепту бабушки Мои секреты посадки моркови для ее защиты от морковной мухи Пхали - овощная закуска на любой вкус и круглый год
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Волочкова снялась голой на пляже197
Седокова пришла на премьеру своей песни без белья40
Как немка стала африканкой с 19-м размером груди135
7 вещей, которые нужно держать в секрете6
Ученые узнали, какие люди не толстеют11
Видео
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
00:15
Опухшую Волочкову подняли на смех
Звёзды
Безрукова рассказала о последних днях сына
Звёзды
00:38
Принц Уильям проболтался о поле будущего ребенка
Звёзды
00:57
Как живет после тяжелой травмы звезда «Дома-2»
Звёзды
02:30
Гениальный простой способ вставить нитку в иголку
Дом и сад
04:43
Муж-"козел" изуродовал дочь Распутиной
Звёзды
00:58
Беременную Хилькевич сравнили с хомяком
Звёзды
00:58
Буланова рассказала о возможной беременности
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение