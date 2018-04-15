Запеченный картофель с сыром — ужин по-весеннему

Простое и легкое блюдо — запеченный картофель с зеленью и сыром. Весной вполне актуально, когда уже не хочется перегружать желудок тяжелыми мясными блюдами. Наслаждайтесь!

Запеченный картофель с сыром/Фото: К. Виноградов/BurdaMedia

Понадобится:

12 небольших клубней картофеля,

700 мл мясного бульона,

2 зубчика чеснока,

2 лавровых листа,

4 горошины черного перца,

200 г тертого сыра,

2 маленькие красные луковицы,

2 стебля сельдерея,

70 г листового салата,

4 ст. ложки растительного масла,

соль, молотый черный перец.

Приготовление:

Духовку нагреть до +190°C. Картофель очистить, вымыть, каждый клубень разрезать пополам и надрезать в виде веера.

Выложить в глубокий противень, залить бульоном, положить чеснок (можно рубленый), лавровый лист, перец горошком и поставить в духовку на 30 минут.

Затем посыпать тертым сыром и запекать до образования румяной корочки.

Красные луковицы очистить и нарезать тонкими колечками. Стебель сельдерея нарезать ломтиками. Листовой салат вымыть, обсушить и нарвать.

Лук, сельдерей и салат перемешать, посолить, поперчить и полить растительным маслом. Подать вместе с запеченным картофелем.

Время приготовления: 1 час. В одной порции 320 ккал.