На каждый день: 7 рецептов ужинов от Джейми Оливера

Джейми Оливер — автор многочисленных книг рецептов и ведущий популярного кулинарного ток-шоу. Шеф-повар занимается популяризацией изысканной и в то же время простой домашней кухни. Все блюда Оливера полезны, но при этом не лишены творческой изюминки.

KitchenMag составил подборку из семи рецептов от Джейми Оливера. Хватит на всю неделю — ужинайте правильно!

Вам понадобятся:

Чеснок — 3 шт.

Луковица — 1 шт.

Оливковое масло — по вкусу

Жидкие сливки — 285 мл Куриный или овощной бульон — 1 л Чиабатта — 1 большая буханка

Херес или белый винный уксус — 2 ст. л.

Цельные ядра миндаля — 1 ст. л.

Морская соль — по вкусу

Свежемолотый черный перец — по вкусу

Апельсин — 3 шт.

Свежий кориандр — 1 горсть

Свежая мята — 1 горсть

Разогрейте духовку до 180 °C. Выложите чеснок в миску и отправьте в духовку на полчаса.

Тем временем нарежьте лук и поместите в большую кастрюлю. Обжарьте лук в 4 столовых ложках оливкового масла в течение примерно 10 минут, пока он не станет мягким и полупрозрачным.

Влейте сливки и бульон, доведите до кипения и варите в течение 10 минут. Добавьте чеснок.

Чиабатту нарежьте на небольшие ломтики и бросьте в суп.

Добавьте херес или уксус. Оставьте на медленном огне еще на 5 минут.

Миндаль отправьте в духовку на 5-10 минут.

Взбейте суп погружным блендером до однородной массы.

Добавьте миндаль и снова взбейте.

Посолите, поперчите. Разлейте по тарелкам.

Перед подачей украсьте суп дольками апельсина, листьями кориандра и мяты.

Вам понадобятся:

Фузилли — 150 г Чеснок — 2 зубчика

Смесь грибов — 250 г Пармезан — 25 г Густая сметана — 2 ст. л.

Отварите пасту в соответствии с инструкцией на упаковке.

Мелко нарежьте чеснок.

Подогрейте сковороду на средне-сильном огне. Добавьте 1/2 ст. л. оливкового масла и чеснок. Затем добавьте крупно порезанные грибы. Посолите, поперчите. Готовьте 8 минут.

Добавьте пасту в сковороду. Влейте небольшое количество воды, которая осталась от варки пасты.

Натрите сыр. Добавьте его вместе со сметаной к пасте.

Разложите пасту по тарелкам и подавайте к столу.

Вам понадобятся:

Спаржа — 200 г Крупно нарубленный фундук — 3 ст. л.

Оливковое масло — 4 ч. л.

Сок лайма — 1 шт.

Дижонская горчица — 1 ч. л.

Вяленые томаты — 12 шт.

Копченая семга — 250 г Соль — по вкусу

Черный молотый перец — по вкусу

Зелень — по вкусу

Бланшируйте спаржу в течение 5 минут в кипящей воде.

Выложите орехи на противень, застеленный пергаментом. Отправьте в предварительно разогретую до 180 °C духовку на 10-15 минут.

В миске соедините оливковое масло, сок лайма и горчицу. Посолите, поперчите.

Добавьте в получившуюся смесь орехи. Поставьте в теплое место.

В тарелку поместите зелень, спаржу, семгу и вяленые томаты. Полейте соусом.

Полейте заправкой и приправьте солью и перцем. Подавайте к столу.

Вам понадобятся:

Филе трески — 2 шт. по 225 г Оливковое масло — по вкусу

Морская соль — по вкусу

Свежемолотый черный перец — по вкусу

Красные и желтые томаты черри — 2 горсти

Базилик — по вкусу

Моцарелла — 1 большой шарик

Тертый сыр пармезан — горсть

Выложите филе трески в форму. Сбразните оливковым маслом. Приправьте солью и перцем.

Сверху выложите нарезанные томаты, рубленый базилик и тертый сыр моцарелла.

Посыпьте пармезаном и отправьте в предварительно разогретую до 200 °C духовку на 15-20 минут.

Вам понадобятся:

Филе индейки — 600 г Оливковое масло — по вкусу

Луковицы — 2 шт.

Морковь — 2 шт.

Кокосовое молоко — 200 мл Паста карри — по вкусу

Зелень — по вкусу

Индейку нарежьте на кусочки.

На сковороде разогрейте оливковое масло. Обжарьте порезанные лук и морковь в течение 3-5 минут.

Выложите в сковороду индейку и готовьте еще 3-4 минуты.

Убавьте огонь и влейте кокосовое молоко, добавьте пасту карри и зелень. Дождитесь, пока содержимое сковороды закипит, и готовьте еще 3-4 минуты.

Подавайте к столу.

Вам понадобятся:

Брюссельская капуста — 850 г Оливковое масло — 1 ст. л.

Копченый бекон — 85 г Сливочное масло — 25 г Мука — 50 г Молоко — 500 мл Английская горчица — 1 ч. л.

Голубой сыр — 85 г Тертый пармезан — 25 г Мускатный орех — по вкусу

Панировочные сухари — 50 г Брюссельскую капусту разберите на соцветия и смешайте с оливковым маслом. Отправьте на 20 минут в предварительно разогретую до 200 °C духовку.

Бекон обжарьте в хорошо разогретой сковороде до хруста. Переложите на тарелку, застеленную бумажными полотенцами.

В сотейник добавьте сливочное масло, муку и молоко. Поставьте на средний огонь. Подогрейте, взбивая венчиком, пока не получится однородная масса. Варите еще пару минут, пока соус не загустеет. Снимите с огня.

Добавьте в сотейник горчицу и сыр. Хорошенько перемешайте. Посолите, добавьте мускатный орех.

Капусту прямо в форме залейте соусом. Добавьте ломтики бекона и панировочные сухари. Отправьте в духовку еще на 20 минут.

Подавайте к столу.

Вам понадобятся:

Картофель — 650 г Кетчуп — 1 ст. л.

Цедра и сок лимона — 1 шт.

Сливочный хрен — 1 ст. л. + еще немного для заправки

Кресс-салат — 200 г + еще немного для подачи

Филе копченого лосося — 200 г Домашние сухари — 100 г Подсолнечное масло для фритюра — по вкусу

Оливковое масло — 3 ст. л.

Картофель отварите и растолките.

Смешайте с кетчупом, тертой цедрой лимона, хреном, кресс-салатом и ломтиками лосося. Аккуратно перемешайте.

Сформируйте небольшие котлетки и обваляйте их в панировочных сухарях. Уберите в холодильник на полчаса.

В сотейник влейте подсолнечное масло. Подогрейте на среднем огне.

Выложите котлетки. Обжаривайте с обеих сторон по 3-4 минуты.

Приготовьте заправку. Смешайте сок лимона с хреном и оливковым маслом.

Полейте котлеты соусом и подавайте к столу.