На каждый день: 7 рецептов ужинов от Джейми Оливера 

Джейми Оливер — автор многочисленных книг рецептов и ведущий популярного кулинарного ток-шоу. Шеф-повар занимается популяризацией изысканной и в то же время простой домашней кухни. Все блюда Оливера полезны, но при этом не лишены творческой изюминки.
KitchenMag составил подборку из семи рецептов от Джейми Оливера. Хватит на всю неделю — ужинайте правильно!
Вам понадобятся:
Чеснок — 3 шт.
Луковица — 1 шт.
Оливковое масло — по вкусу
Жидкие сливки — 285 мл Куриный или овощной бульон — 1 л Чиабатта — 1 большая буханка
Херес или белый винный уксус — 2 ст. л.
Цельные ядра миндаля — 1 ст. л.
Морская соль — по вкусу
Свежемолотый черный перец — по вкусу
Апельсин — 3 шт.
Свежий кориандр — 1 горсть
Свежая мята — 1 горсть
Разогрейте духовку до 180 °C. Выложите чеснок в миску и отправьте в духовку на полчаса.
Тем временем нарежьте лук и поместите в большую кастрюлю. Обжарьте лук в 4 столовых ложках оливкового масла в течение примерно 10 минут, пока он не станет мягким и полупрозрачным.
Влейте сливки и бульон, доведите до кипения и варите в течение 10 минут. Добавьте чеснок.
Чиабатту нарежьте на небольшие ломтики и бросьте в суп.
Добавьте херес или уксус. Оставьте на медленном огне еще на 5 минут.
Миндаль отправьте в духовку на 5-10 минут.
Взбейте суп погружным блендером до однородной массы.
Добавьте миндаль и снова взбейте.
Посолите, поперчите. Разлейте по тарелкам.
Перед подачей украсьте суп дольками апельсина, листьями кориандра и мяты.
Вам понадобятся:
Фузилли — 150 г Чеснок — 2 зубчика
Смесь грибов — 250 г Пармезан — 25 г Густая сметана — 2 ст. л.
Отварите пасту в соответствии с инструкцией на упаковке.
Мелко нарежьте чеснок.
Подогрейте сковороду на средне-сильном огне. Добавьте 1/2 ст. л. оливкового масла и чеснок. Затем добавьте крупно порезанные грибы. Посолите, поперчите. Готовьте 8 минут.
Добавьте пасту в сковороду. Влейте небольшое количество воды, которая осталась от варки пасты.
Натрите сыр. Добавьте его вместе со сметаной к пасте.
Разложите пасту по тарелкам и подавайте к столу.
Вам понадобятся:
Спаржа — 200 г Крупно нарубленный фундук — 3 ст. л.
Оливковое масло — 4 ч. л.
Сок лайма — 1 шт.
Дижонская горчица — 1 ч. л.
Вяленые томаты — 12 шт.
Копченая семга — 250 г Соль — по вкусу
Черный молотый перец — по вкусу
Зелень — по вкусу
Бланшируйте спаржу в течение 5 минут в кипящей воде.
Выложите орехи на противень, застеленный пергаментом. Отправьте в предварительно разогретую до 180 °C духовку на 10-15 минут.
В миске соедините оливковое масло, сок лайма и горчицу. Посолите, поперчите.
Добавьте в получившуюся смесь орехи. Поставьте в теплое место.
В тарелку поместите зелень, спаржу, семгу и вяленые томаты. Полейте соусом.
Полейте заправкой и приправьте солью и перцем. Подавайте к столу.
Вам понадобятся:
Филе трески — 2 шт. по 225 г Оливковое масло — по вкусу
Морская соль — по вкусу
Свежемолотый черный перец — по вкусу
Красные и желтые томаты черри — 2 горсти
Базилик — по вкусу
Моцарелла — 1 большой шарик
Тертый сыр пармезан — горсть
Выложите филе трески в форму. Сбразните оливковым маслом. Приправьте солью и перцем.
Сверху выложите нарезанные томаты, рубленый базилик и тертый сыр моцарелла.
Посыпьте пармезаном и отправьте в предварительно разогретую до 200 °C духовку на 15-20 минут.
Вам понадобятся:
Филе индейки — 600 г Оливковое масло — по вкусу
Луковицы — 2 шт.
Морковь — 2 шт.
Кокосовое молоко — 200 мл Паста карри — по вкусу
Зелень — по вкусу
Индейку нарежьте на кусочки.
На сковороде разогрейте оливковое масло. Обжарьте порезанные лук и морковь в течение 3-5 минут.
Выложите в сковороду индейку и готовьте еще 3-4 минуты.
Убавьте огонь и влейте кокосовое молоко, добавьте пасту карри и зелень. Дождитесь, пока содержимое сковороды закипит, и готовьте еще 3-4 минуты.
Подавайте к столу.
Вам понадобятся:
Брюссельская капуста — 850 г Оливковое масло — 1 ст. л.
Копченый бекон — 85 г Сливочное масло — 25 г Мука — 50 г Молоко — 500 мл Английская горчица — 1 ч. л.
Голубой сыр — 85 г Тертый пармезан — 25 г Мускатный орех — по вкусу
Панировочные сухари — 50 г Брюссельскую капусту разберите на соцветия и смешайте с оливковым маслом. Отправьте на 20 минут в предварительно разогретую до 200 °C духовку.
Бекон обжарьте в хорошо разогретой сковороде до хруста. Переложите на тарелку, застеленную бумажными полотенцами.
В сотейник добавьте сливочное масло, муку и молоко. Поставьте на средний огонь. Подогрейте, взбивая венчиком, пока не получится однородная масса. Варите еще пару минут, пока соус не загустеет. Снимите с огня.
Добавьте в сотейник горчицу и сыр. Хорошенько перемешайте. Посолите, добавьте мускатный орех.
Капусту прямо в форме залейте соусом. Добавьте ломтики бекона и панировочные сухари. Отправьте в духовку еще на 20 минут.
Подавайте к столу.
Вам понадобятся:
Картофель — 650 г Кетчуп — 1 ст. л.
Цедра и сок лимона — 1 шт.
Сливочный хрен — 1 ст. л. + еще немного для заправки
Кресс-салат — 200 г + еще немного для подачи
Филе копченого лосося — 200 г Домашние сухари — 100 г Подсолнечное масло для фритюра — по вкусу
Оливковое масло — 3 ст. л.
Картофель отварите и растолките.
Смешайте с кетчупом, тертой цедрой лимона, хреном, кресс-салатом и ломтиками лосося. Аккуратно перемешайте.
Сформируйте небольшие котлетки и обваляйте их в панировочных сухарях. Уберите в холодильник на полчаса.
В сотейник влейте подсолнечное масло. Подогрейте на среднем огне.
Выложите котлетки. Обжаривайте с обеих сторон по 3-4 минуты.
Приготовьте заправку. Смешайте сок лимона с хреном и оливковым маслом.
Полейте котлеты соусом и подавайте к столу.