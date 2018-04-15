Ещё
Грибы портобелло, фаршированные козьим сыром
Далее:
Читайте также:
Ещё

Грибы портобелло, фаршированные козьим сыром 

Kitchenmag 3 часа назад
Фото: Kitchenmag
Шампиньоны считаются самым ценным диетическим продуктом. В этом, казалось бы, простом ингредиенте, содержится огромное количество легкоусвояемого белка, полезнейших и питательных элементов. Недаром многие кулинары шутят, что грибы являются прекрасной альтернативой мясу. Из шампиньонов можно приготовить всевозможные оригинальные блюда. Все они получаются сытными, полезными и легкими.
Представляем вашему вниманию интересный и в тоже время достаточно простой в приготовлении рецепт. Грибы Портабелло, фаршированные козьим сыром, могут стать настоящей находкой. В особенности не оставит это блюдо равнодушными тех, кто трепетно следит за своей фигурой.
Грибы промыть под водой и очистить. Удалить с них ножку и отправить в подготовленную миску.
Перед фаршировкой с шампиньонов необходимо удалить лишнюю влагу. Для этого разогреть духовку до 220 ˚С. Противень для выпечки слегка сбрызнуть оливковым маслом. Равномерно распределить по его поверхности грибы колпачком вверх, посыпать их солью и молотым черным перцем.
Запекать шампиньоны нужно в течение 20-25 минут. Если в процессе выпекания в колпачках образуется влага, ее необходимо периодически сливать. После того как грибы будут готовы, поместить их в подготовленную посуду и приступить к подготовке начинки.
Для приготовления начинки необходимо разогреть в сотейнике половину сливочного масла. Добавить в него нарезанный небольшими кусочками один лук шалот. Поджарить на масле лук в течение 3-4 минут, пока они не станут мягкими и почти прозрачными.
Затем в массу из лука и сливочного масла добавить шпинат и увеличить огонь до среднего. Смесь оставить на плите на несколько минут. Как только шпинат приготовится, начинку приправить молотым черным перцем и солью.
Для приготовления хрустящего покрова половину сливочного масла растопить на среднем огне. Как только масло начнет шипеть, в него добавить второй мелко нарезанный лук шалот и прожарить массу в течение 1-2 минут.
Добавить в емкость с маслом и луком шалотом панировочные сухари и измельченный чеснок. Чтобы панировочные сухари не пригорели, готовую массу необходимо постоянно помешивать. Как только, цвет сухарей станет светло-золотистым, нужно выключить огонь и пересыпать массу в мелкую миску.
Разогреть духовку до 220˚С. На противень или сковороду разместить лист пергамента. Распределить запеченные грибы колпачком вверх по всей площади. Заполнить каждый гриб соусом Маринара. Сверху на него положить массу из шпината и лука.
На разделочной доске нарезать небольшими кусочками козий сыр. Поверх каждого шампиньона поместить сыр и посыпать на него оставшуюся смесь из лука шалота и панировочных сухарей.
Выпекать блюдо нужно в течение 10-15 минут до образования золотистой корочки.
Kitchenmag: последние новости
На каждый день: 7 рецептов ужинов от Джейми Оливера На ВДНХ привезут индийский сыр и сырные блюда других стран Как правильно сочетать продукты при правильном питании
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Волочкова снялась голой на пляже197
Седокова пришла на премьеру своей песни без белья40
Как немка стала африканкой с 19-м размером груди135
7 вещей, которые нужно держать в секрете6
Ученые узнали, какие люди не толстеют11
Видео
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
00:15
Опухшую Волочкову подняли на смех
Звёзды
Безрукова рассказала о последних днях сына
Звёзды
00:38
Принц Уильям проболтался о поле будущего ребенка
Звёзды
00:57
Как живет после тяжелой травмы звезда «Дома-2»
Звёзды
02:30
Гениальный простой способ вставить нитку в иголку
Дом и сад
04:43
Муж-"козел" изуродовал дочь Распутиной
Звёзды
00:58
Беременную Хилькевич сравнили с хомяком
Звёзды
00:58
Буланова рассказала о возможной беременности
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение