Грибы портобелло, фаршированные козьим сыром

Шампиньоны считаются самым ценным диетическим продуктом. В этом, казалось бы, простом ингредиенте, содержится огромное количество легкоусвояемого белка, полезнейших и питательных элементов. Недаром многие кулинары шутят, что грибы являются прекрасной альтернативой мясу. Из шампиньонов можно приготовить всевозможные оригинальные блюда. Все они получаются сытными, полезными и легкими.

Представляем вашему вниманию интересный и в тоже время достаточно простой в приготовлении рецепт. Грибы Портабелло, фаршированные козьим сыром, могут стать настоящей находкой. В особенности не оставит это блюдо равнодушными тех, кто трепетно следит за своей фигурой.

Грибы промыть под водой и очистить. Удалить с них ножку и отправить в подготовленную миску.

Перед фаршировкой с шампиньонов необходимо удалить лишнюю влагу. Для этого разогреть духовку до 220 ˚С. Противень для выпечки слегка сбрызнуть оливковым маслом. Равномерно распределить по его поверхности грибы колпачком вверх, посыпать их солью и молотым черным перцем.

Запекать шампиньоны нужно в течение 20-25 минут. Если в процессе выпекания в колпачках образуется влага, ее необходимо периодически сливать. После того как грибы будут готовы, поместить их в подготовленную посуду и приступить к подготовке начинки.

Для приготовления начинки необходимо разогреть в сотейнике половину сливочного масла. Добавить в него нарезанный небольшими кусочками один лук шалот. Поджарить на масле лук в течение 3-4 минут, пока они не станут мягкими и почти прозрачными.

Затем в массу из лука и сливочного масла добавить шпинат и увеличить огонь до среднего. Смесь оставить на плите на несколько минут. Как только шпинат приготовится, начинку приправить молотым черным перцем и солью.

Для приготовления хрустящего покрова половину сливочного масла растопить на среднем огне. Как только масло начнет шипеть, в него добавить второй мелко нарезанный лук шалот и прожарить массу в течение 1-2 минут.

Добавить в емкость с маслом и луком шалотом панировочные сухари и измельченный чеснок. Чтобы панировочные сухари не пригорели, готовую массу необходимо постоянно помешивать. Как только, цвет сухарей станет светло-золотистым, нужно выключить огонь и пересыпать массу в мелкую миску.

Разогреть духовку до 220˚С. На противень или сковороду разместить лист пергамента. Распределить запеченные грибы колпачком вверх по всей площади. Заполнить каждый гриб соусом Маринара. Сверху на него положить массу из шпината и лука.

На разделочной доске нарезать небольшими кусочками козий сыр. Поверх каждого шампиньона поместить сыр и посыпать на него оставшуюся смесь из лука шалота и панировочных сухарей.

Выпекать блюдо нужно в течение 10-15 минут до образования золотистой корочки.